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范冰冰指逃稅事看到不同世界

2023-02-25 列印
■范冰冰（左）與韓帥、李周映出席記者會。
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內地女星范冰冰2018年因逃稅及陰陽合約案遭罰8.83億人民幣，更被封殺。近日她憑同志電影《綠夜》參加柏林影展，電影昨日舉行首映及記者會，范冰冰與導演韓帥、韓星李周映出席。

在記者會上冰冰被外國記者問到關於逃稅事件後的心情，工作人員表示問題只可圍繞電影，但范冰冰竟回答：「無事！我特別感謝大家對我的關心，這段時間我都在家處理事情，人生都會有高有低，但你會再爬起來，在艱難當中，我看到了不同的世界，對我來說是非常非常好的經歷。」
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