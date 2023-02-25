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麥美恩澄清生日冇收戒指

2023-02-25 列印
■麥美恩與戴祖儀感情好好。
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麥美恩與戴祖儀出席《請1日假去旅行》記者會，麥美恩獲大會預祝生日，日前她被指在生日會收花及戒指，問是否將結婚？她否認，澄清戒指是和戴祖儀在韓國用公司錢買，沒人送戒指，生日會獲朋友安排驚喜，緋聞男友許文軒有送香檳，自稱有不少秘密男友的她在生日前未收到表示。

同場的何沛珈與李芷晴在節目帶觀眾遊曼谷，預告片中晒身材，二人表示去年為《香港小姐再競選》減肥還未反彈，可以大方點。
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