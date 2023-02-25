「天美姨姨」外表硬淨內心脆弱 ﻿導演賈勝楓激讚Sammi完美演繹﻿﻿﻿﻿﻿

■戲中共有7個小演員，導演從接近100人的海選中揀出。

■Sammi跟「天美姨姨」同樣有外剛內柔的特質。

■陸駿光跟角色「何彬」一樣都有大細路一面，很容易跟小朋友相處。

■賈導盛讚Sammi和陸駿光鏡頭內外，都肯花時間跟小演員溝通。

■Sammi在鏡頭外一樣「天美姨姨」上身。

■2021年Sammi舉行演唱會，亦有邀請賈導欣賞。

導演賈勝楓的首部電影《流水落花》以寄養家庭為背景，邀得天后鄭秀文（Sammi）合作，他坦認最初擔心對方不答應，亦顧慮大明星難溝通，結果Sammi在片場就是角色「天美姨姨」，任小演員爬上大髀玩，又踢住拖零架子跟賈導傾戲，跟台上的天后氣場判若兩人。採訪：杜杜 攝影：譚志光 場地：K11 ARTUS賈導對寄養家庭背景有興趣，除了有朋友曾是寄養兒童，對這方面有多點了解外，新導演以家庭背景創作故事較易令觀眾有共鳴。而他跟編劇太太羅金翡構思劇本時，已鐵定男、女主角是陸駿光和Sammi，前者因拍短片時認識，就像「何彬」一樣有大細路性格，而後者雖不認識，但就跟角色特質不謀而合，「佢畀人感覺外表好硬淨好倔強，內裏有少少脆弱同溫柔，同角色係perfect match，『天美』死咗個仔，要撐住令人覺得佢OK冇事，扮到好堅強，我搵唔到第二個女演員更適合。」Sammi同小演員似家人首次執導長片便想跟天后合作，賈導直認最初打定輸數Sammi未必答應，到答應後又擔心難溝通，不過甫合作已令他緊張全消，「一開始諗佢咁資深同過咁多導演合作，一定會評價我，但佢入咗片場就係『天美姨姨』，會踢住拖鞋，坐喺牀上面抹住汗同我討論應該點演，連唔使出鏡，行步路都係『天美姨姨』，睇得出佢私底下做咗好多功夫同研究，呢種親近，好快令我放低緊張。拍完戲（2021年）後Sammi叫我睇佢演唱會，佢喺台上又唱又跳，嗰吓先醒覺，Sammi係一粒星嚟，突然感覺『天美姨姨』走咗嘞！嗰吓都有少少眼濕濕唔捨得。」Sammi和陸駿光要跟好多小演員演多場感情戲，賈導大讚他們的專業令拍攝更順利，「兩個主角知道唔係要拍嗰吓先同小朋友建立感情，所以佢哋唔使埋位時，會同我坐喺房一齊睇mon，啲小朋友好自然爬咗上佢哋大髀一齊睇，喺度胡言亂語，就好似一個家庭，佢哋鏡頭外都咁玩，入戲就好容易。」