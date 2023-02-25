減磅現身直認曾受負評困擾 姜濤努力面對：多謝大家的抨擊

■姜濤被拍到再到維園打波，積極減肥。

■MIRROR 12子事隔兩個月再度合體出席活動。

■左起：Alton、AK、Frankie及Edan分組玩遊戲。

■ 左起：Frankie、Ian、Jeremy與Lokman跟粉絲揮手打招呼。

■AL一面倦容出席活動。

■Lokman與Tiger投入玩遊戲。

■Anson Lo離場時不適，要人扶住走。

鏡粉等了兩個月的MIRROR完整陣容活動，原定在兩星期前實現，可惜當日活動卻因姜濤身體不適，導致未能成事。昨日鏡粉終於等到MIRROR齊人出席活動，12人分成三隊即場玩不同遊戲。焦點人物姜濤明顯較前瘦了，對於之前被攻擊，他坦言情緒有受困擾，但同時亦多謝大家的抨擊，讓他認真面對。前晚姜濤被拍到現身維園打籃球，昨日出席活動時，問他身體是否已康復？姜濤說：「仍接受物理治療，（打波不怕再受傷？ ）不怕，籃球重要過生命，這也是受傷後首次去維園打波，因為很多朋友在場我才去，我自己也不是太敢打，（就住打？）本來覺得自己有就住，但看完片段後覺得沒有。」早前有指他體重200磅，會否困擾情緒？姜濤表示：「說沒有的話一定是假的，但大家講得也對，跟住會花更多心機去醫好腳傷，起初有看網上全部留言，也認同所有人說的話，之後便沒有再看手機。」追問是否看完叱咤頒獎禮後的負評感到不開心？姜濤說：「開頭一定有，多謝大家的抨擊，我覺得幾好，（怎樣改進？）慢慢來，用作品說話。」認同Edan Jer爭新人獎問到姜濤未能入圍香港電影金像獎新人獎，會否不開心？他連聲否認，更指成為演員要行的路很長，有機會拍戲已經很開心，對於隊友Edan（呂爵安）和Jer（柳應廷）雙雙入圍，姜濤坦言：「老實說，Jer做得比我好，戲中我一部份是做自己，Jer是做全新角色， Edan也是，兩個都值得入圍。」早前有報道指姜濤搬屋成為林明禎鄰居，姜濤強調報道全屬虛假，他根本沒有用4、5萬元租樓，但就承認花1800萬買樓，笑言自己買了樓又怎會花錢去租樓住。Anson Kong（江𤒹生）一聽到林明禎的名字即說：「大家畀資料我，私下給我便可，我要搬屋！」AL不適要花姐攙扶離開商台DJ梁文禮早前在網上轉載姜濤和Anson Lo（盧瀚霆）翻唱哥哥歌曲片段，並指他們集體強姦張國榮作品，AL表示沒有對方私人帳戶，所以睇不到，但每次出歌總會有很多好的或不好的評語，最緊要懂得消化，在《偷情》未推出之前，已經有一些好與不好的評語，已經習慣了。」梁文禮又指MIRROR周邊產品醜，Lokman回應：「靚與醜見仁見智，還是那句，集百家之大成，做最好的版本給大家。」活動後MIRROR先後接受不同傳媒訪問，AL在完成工作後突然感到不適，需要花姐攙扶離開，AL事後回覆表示：「剛剛有點暈，現在休息了一陣已經冇事，大家不用擔心。」