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演藝人協會表揚傑出前輩 余慕蓮獲古仔頒獎激動落淚

2023-02-25 列印
■余慕蓮在古仔手上接過獎項，表現激動。
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經歷疫情，香港演藝人協會事隔三年、日前再次舉辦春茗茶聚，吸引過百會員出席，包括羅蘭、余慕蓮、馮素波、黃夏蕙及丁羽等。協會更即場宣佈由今屆春茗開始，增加頒發傑出演藝大獎環節，表揚過去多年來為演藝界付出的前輩藝人，余慕蓮、江圖及黎宣榮膺首屆得獎者，會長古天樂到現場頒獎。

余慕蓮領獎時表現激動，更感觸落淚，她坦言從影數十年來從未得過任何獎項，「好感動有人畀獎我，諗住呢世都唔會有獎，以前走勻五台山，啲人叫我五台蓮，但係都未有一個獎，我自己安慰自己話屋企細冇地方放，今日好驚喜演藝路上得到獎，我會將呢個獎座放喺廳。」

而江圖對得獎亦好高興，他表示：「好鍾意做戲，將來仲可以叫我演出，我之前喺《叔叔》戲份雖然少，但好開心，希望再有機會做戲，我未係老到行唔到，仲可以同觀眾見面。」92歲的黎宣則獲副會長余安安將獎座送到家中■古天樂、余安安等與一眾前輩茶敘。
■古天樂、余安安等與一眾前輩茶敘。
■余安安親自送獎座給92歲的黎宣。
■余安安親自送獎座給92歲的黎宣。
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