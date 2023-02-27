兩個日本通玩盡東京 ﻿﻿﻿周奕瑋爆陳嘉慧《First Love》上腦﻿﻿﻿﻿﻿

■日本靚靚夜景，自然不能錯過。

■周奕瑋不停幫陳嘉慧影靚相。

■曼谷篇的主持是李芷晴和何沛珈。

■兩大日本通合體，自然要帶大家品嚐美食。

■麥美恩和戴祖儀大歎炸雞啤酒。

■兩位「是非精」孖住着韓服，好可愛。

TVB推出全新旅遊資訊節目《請1日假去旅行》將於3月2日起、逢周四及周五晚上10時30分於翡翠台播映。節目貫徹香港人旅遊精神，8位主持會以「打工仔」心態出發，實踐「請一日假」自製long weekend，嚟一個「真．三日兩夜」旅行。首周出發的組合是周奕瑋與陳嘉慧（Erica），兩名日本通帶大家玩盡東京。節目中8位主持將分成4組，分別出發玩盡4個港人最愛旅遊熱點，包括「東京篇」的周奕瑋＋陳嘉慧、「首爾篇」的麥美恩＋戴祖儀、「曼谷篇」的李芷晴＋何沛珈及「台北篇」的余思霆＋金剛。周奕瑋與陳嘉慧兩大「日本通」帶大家玩盡東京，由於行程非常緊湊，兩人一落機就教大家買Skyliner套票，內附一張東京地鐵48小時乘車券，其間可以不限次數乘搭地鐵，慳住遊勻成個東京；兩人今次還會走訪東京近一、兩年新興景點，包括銀座甜品街、及澀谷宮下公園等。似拍日劇多過旅遊節目周奕瑋受訪時直指東京近年多了很多新景點，「以東京為例，澀谷已經有好多新去處、新商場，所以今次喺節目入邊，我哋都會主力同大家介紹喺封關呢幾年開咗嘅新地方，等大家有一個update啲嘅日本行程規劃。」講到與陳嘉慧合作，周奕瑋笑言很舒服：「因為大家都識日文，有時同餐廳老闆傾偈，或者喺當地發現啲得意嘢，大家一睇就知道，唔需要翻譯，所以都可以玩得更加盡興。」周奕瑋還爆料指陳嘉慧睇《First Love》上晒腦，他說：「Erica去到唔同嘅地方都捉住我拍片扮《First Love》，搞到今次明明係拍旅遊節目，但我覺得好似變咗拍日劇咁。」至於第2組出發的是麥美恩和戴祖儀，兩位「是非精」在首爾玩得十分盡興，拍攝期間還不時在社交網上載花絮照，包括朝聖打卡Café、大歎街頭美食等，兩人還獻出「第一次」汗蒸幕及穿韓服，相當enjoy。