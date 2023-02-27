無限復活……《獎門人》

■《獎門人》真係會無限復活。

■《廉政狙擊》陣容夠勁。

■《隱形戰隊》演員好齊心。

■曾志偉轉數快，在「TVB賽馬日」即場就度到好橋。

上星期日沙田馬場「TVB賽馬日」，筆者除了收貼士，亦收到無線風。聽聞當日無線總經理（節目內容營運）曾志偉跟幾十位廣告客戶在馬場聯誼時，不少人特別是一班女嘉賓，紛紛問起他幾時會「重操故業」再拍《獎門人》。腦筋急轉彎的志偉靈機一觸，諗到夥拍閃購平台「鄰住買」，乘時推出《獎門人Ladies First感謝祭》，在婦女節前回饋一班女士。諗到就做並安排在3月3日（星期五）推出，至於嘉賓人選亦已揀定，安排了熱播劇《廉政狙擊》同即將播出的《隱形戰隊》兩劇的演員對決，到底是《狙擊》勁，還是《隱形》醒，星期五就有分曉。消費券燃起購物欲不要以為今趟是急就章拉雜成軍之舉，其實背後有一番心思。話說財爺波叔上星期三宣佈再派5,000蚊消費券，雖然消費券4月才到手，但好多市民都似筆者一樣，心中購物欲已經被燃起，感謝祭正好乘時推出。而且落定單正好趕及婦女節前收貨，慰勞一下自己或者身邊女士，何樂而不為。據聞今次繼續有日用品、食品及大受歡迎的電子產品，以意想不到的超筍優惠價推出，聽到「超筍」二字已經令人精神一震，到時既可以睇住《獎門人》經典遊戲，好似「彈遮遮」或者「拍拍拍」，一邊搶住襟心儀的物品，真係諗下都開心。至於《獎門人》同「鄰住買」組合到底有幾受歡迎？所謂大話先怕計數，數字是不會騙人。睇返二者去年10月合作的《嘩鬼無敵獎門人》，首開賣「輪住買」平台瀏覽量已達19萬人次，瞬間吸金逾313萬元，成功以高收視帶動購物。到12月乘勝追擊的《獎門人開心感謝祭》再創佳續，憑24.9點收視（約162萬觀眾），創出326萬銷售額。當中最為人津津樂道的，自然是以一四折出售；劈價逾3萬元的按摩椅。相信今趟感謝祭劈價會更驚人，加上消費券等效應，大膽估計1,000萬銷售額不是夢。《獎門人》高收視效益大講到這裏又會有好事之徒出現，批評無線只會「食老本」，獨沽一味只有《獎門人》。其實筆者好替這班人可憐，他們好多其實都是口是心非之人，當《獎門人》播出的時候，就百彈齋主上身，樣樣都睇不順眼，話死不斷氣，當播完之後又恨睇。其實一個節目播足廿多年，可以無限復活，就證明受歡迎，無線作為一間商營機構，斷不可能製作一個沒效益的節目。《獎門人》高收視配合電商購物證明成功，相信會成為無線日後發展及成功的新常態。作者：劉星予