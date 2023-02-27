老婆方媛閨密慘遭殺害 郭富城黑Look入馬場 封口拒談蔡天鳳

■郭富城與蔡天鳳亦有合照。

■4位港姐得知蔡天鳳死亡，內心很不舒服。

■胡定欣肯定唔會與方力申撻着。

■高海寧與黎諾懿現身鴨脷洲洪聖傳統文化節。

■天王嫂方媛與蔡天鳳私交甚篤。

■蔡天鳳的個人社交網，追蹤了今屆港姐。

女模特兒蔡天鳳（Abby）慘被前夫一家殺害兼肢解烹屍，震驚全港，而Abby生前與郭富城太太方媛是閨密，郭富城昨日現身沙田馬場被追問有關Abby的問題，他一概沒回答；而應屆港姐林鈺洧、許子萱、梁超怡及邢慧敏在「TVB賽馬日」認識Abby，對Abby遇害感到驚訝，希望對方早日安息、事件早日水落石出。郭富城昨日現身沙田馬場支持愛駒「舞林密碼」，以往常伴城城身邊的方媛則不見人。城城身穿黑色西裝及戴墨鏡現身，隨即被記者包圍，問他有沒有信心愛駒會跑出？城城笑稱：「唔知㗎！」談及他太太未有到場，是否因閨密Abby遇害心情仍未平伏？他保持笑容卻沒有回答。追問他對Abby印象如何？發生慘劇會否感到惋惜？城城未有回應提問。最後城城愛駒「舞林密碼」跑第二，獲得獎金38萬元。林鈺洧望Abby早日安息另外，Abby生前在社交網有關注港姐林鈺洧、許子萱、梁超怡及邢慧敏，4人昨日出席「2023鴨脷洲洪聖傳統文化節」，林鈺洧表示她們在「TVB賽馬日」認識對方，覺得Abby很熱情及樂觀，故得知悲劇發生後也感到不開心，希望對方能早日安息，事件亦能早日水落石出。許子萱、梁超怡及邢慧敏則對事件感到很驚訝，得知後亦感到不舒服及不開心，又感歎世事無常，要好好珍惜身邊的人。許子萱日前在社交平台受訪透露有意到牛津讀書，她稱如果有這個打算會跟公司講，現仍在計劃階段。訪問中她提及曾送7位數字禮物給男友，她笑指是越南盾，以前拍拖講心不講金。胡定欣最希望有另一半另外，同場亦有胡定欣、高海寧及黎諾懿等，定欣放水燈祈求身體健康及心想事成，希望2023年姻緣能有成就，坦言身邊有男士出現，不過需要時間認識。方力申（小方）爆游泳隊隊友當年對定欣有意思，定欣表示認識對方，但沒有發展。她入行前已認識小方，在《廉政狙擊》她飾演小方的後母感覺很奇妙。問到與小方可有機會發展？定欣即落閘說：「要啱都一早啱咗，都咁多年，即係唔係啦。」同場的高海寧祈求身體健康、事業與姻緣有成就；黎諾懿求身體健康，已減少飲酒及亂吃，他爆高海寧經訓練後酒量愈來愈好，又指對方多追求者，但高海寧則說想找個適合對象很難。