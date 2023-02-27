孖好友到日本遊玩 周嘉洛晚晚唔願瞓

■江嘉敏作狀摑周嘉洛一巴。

陳豪（Mo）、龔嘉欣、周嘉洛及江嘉敏等出席劇集《新四十二章》宣傳，劇集於本周四大結局，有指之後每集都有人死，阿Mo及嘉欣表示自己不用死。有傳TVB在6月開拍新劇《企業強人》，安排阿Mo及譚俊彥雙視帝捧龔嘉欣爭視后，問她爭獎會否更有信心？龔嘉欣說：「一定會，遇到好拍檔成件事可以事半功倍。」另外，周嘉洛剛與陳瀅、JW王灝兒、羅天宇等去日本旅行返港，嘉洛表示每天玩到唔願瞓。是否有艷遇？嘉洛笑指日本多靚仔靚女，不會睇他上眼。問JW的男友可有同行？他煞有介事說：「好似冇，我唔知道他會否秘密去咗，問返JW好啲！」