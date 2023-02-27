VIVIZ與港粉絲見面 最愛品嚐香港美食

■VIVIZ以藍白短裙又歌又舞。

韓國女團GFRIEND於2021年解散後，當中3位成員信飛、嚴智和銀河另組3人女團VIVIZ，並於去年2月正式出道，VIVIZ前晚於九展舉行首個香港粉絲見面會《THE 1ST VIVID DAYZ in HONG KONG》，3人先以藍白短裙現身，大騷長腿和纖腰，以一首《LOVEADE》打頭陣炒熱氣氛，之後在台上分享來港感受，銀河表示香港天氣好又多美食，她們品嚐了點心、北京填鴨和蛋撻等，大讚非常美味。之後3人換上全黑打扮獻唱《Party Pop》，繼續大騷長腿，又在台上分享收到的禮物，例如曲奇餅、兔仔耳、小酒杯以及我愛香港T恤等，令她們不禁笑言像是來香港旅行。