■前段戀情教曉江嘉敏溝通重要性。

■去年暑假拍《黃金萬両》時曾暈倒。

■喺新劇《新四十二章》中，遭周嘉洛連環掌摑。

■江嘉敏被監製嫌肥，現正努力減肥。

■新劇《新四十二章》中好多吊「威吔」戲。

■江嘉敏情人節收到花。

28歲的江嘉敏（Kaman）在TVB新劇《新四十二章》中遭周嘉洛連環掌摑，真係好慘豬，不過鏡頭外原來仲慘，她拍《黃金萬両》及《新》劇期間分別試過暈低，嚇親劇組人員，但她仍堅持要做打女及拍古裝劇。江嘉敏大笑說：「我好捱得㗎，可以無限輪迴，暈過後再中暑，冇事。」採訪：方騫平 攝影：孔子 服裝：Breathing_Store 化妝、髮型：NamNam Lam@Namnam studio江嘉敏拍《新四十二章》期間曾暈低，但她否認外傳因為M痛而痛到暈：「其實係因為剪短髮，想身形好睇啲，所以每日只係食青瓜、雞蛋及粟米嚟keep fit，加上要應付大量動作戲及吊『威吔』戲，拍攝時間又長，冬天要着夏天單薄衫拍，所以體力不支暈低咗，直情要瞓上擔架畀人抬走……」成日中暑嚇親劇組平日一向「大喇叭」的江嘉敏好少咁靜，突然零反應都嚇親劇組，「馬海倫仔女做醫生，佢送咗個血壓機畀我，日日檢查住血壓，糖妹叮囑我多飲水，鄺潔楹仲每日同我刮痧，等我冇咁多毒素積聚喺體內。其實之前拍古裝劇《黃金萬両》時，唔止搞到毛囊發炎，胸前又紅又腫兼且含膿，又中過暑暈低，麻煩到前輩薛家燕、林漪娸幫我撥涼敷冰降溫，真係印象難忘，所以o依家要調理身子，注重健康為主，就算有人追，情人節收到花都唔強求，睇緣份啦。」經歷上次感情創傷，江嘉敏學會要溝通，同埋要戒公主脾氣，因為冇嘢係應份。她強調擇偶條件唔一定係有錢人，只要有上進心就得：「因為我蠢，要個叻啲嘅人傍住，但太叻嘅話就同佢溝通唔到。」