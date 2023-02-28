方媛貼黑白相悼蔡天鳳 城城留言「祈求安息」

■城城亦有留言念故人。

模特兒蔡天鳳（Abby Choi）日前慘遭殺害，疑涉案前夫一家四口被拘捕。Abby生前與天王郭富城的妻子方媛（Moka）十分老友，不時見到她們聚會，更一同乘遊艇出海和慶祝生日！慘劇發生後，方媛心情久久未能平復，前日終在社交網發文哀悼好友，她貼出一張玫瑰花黑白圖片，發文指：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為甚麼？痛心的情緒至今仍然末能平復！祈求安息。」而城城日前到馬場出席活動時，被問到蔡天鳳一事，他不發一言，但就在帖文下留言：「祈求安息」來安慰妻子。