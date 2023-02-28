MC任尾場嘉賓 即席向周興哲邀歌

■容祖兒在台下睇得好興奮。

台灣歌手周興哲（Eric）一連兩場《Odyssey~旅程》紅館演唱會前晚尾場演出，容祖兒現身捧場。Eric在演唱會上先後以結他和鋼琴自彈自唱，其間有粉絲大叫脫衣服，他即笑說：「這兒有點冷。」又不時走落台和觀眾握手合照，氣氛熱鬧。尾場請來MC張天賦做嘉賓，二人合唱《摯友》，MC原本經升降台出場，但升降台突然失靈，MC隨即轉走樓梯出場，MC表示大家第一次見面，大讚Eric本人比照片帥，Eric聞言即戲言要開除攝影師。MC又問Eric會不會寫歌，待Eric回答會之後就向他邀歌，場面好笑。Eric受訪時表示香港粉絲很熱情，幾乎每首歌都一起大合唱，令他很感動又鼓舞，希望每年都能來港開演唱會，笑言下次會多開幾場和練好廣東歌。