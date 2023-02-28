王鎮泉娶老婆心情緊張 感激袁偉豪夫婦幫手求婚

■袁偉豪及黃智雯做兄弟。

TVB娛樂新聞台主播王鎮泉與圈外女友Vanilla拍拖年半時間，去年底求婚成功，昨日拉埋天窗舉行婚禮，兄弟團包括有袁偉豪及黃智雯，而圈中好友譚俊彥、朱晨麗、陳煒、汪明荃及江美儀等到賀。新郎哥王鎮泉受訪表示心情好緊張，指籌備婚禮非常不簡單，今年雙春兼潤月多人結婚，幾經辛苦才安排到場地，進行人生最重要的事。他透露與太太因雀仔結緣，經常傾「雀仔經」加深了解，並展開追求，兩人共同養鸚鵡定情，彼此覺得對方是適合的人，加上他婆婆90多歲，家人想他們盡快結婚組織家庭。去年年底他到新加坡工作，多得袁偉豪及張寶兒幫忙進行求婚大計，對婚禮上袁偉豪無條件幫忙，十分感激。