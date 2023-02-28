《鯨》班頓費沙喊住攞影帝 楊紫瓊成首位 SAG亞裔影后 台上激動爆粗

■姬蒂白蘭芝雖失落影后，但打扮被大讚。

■關繼威獲最佳男配角，亦是SAG首位奪此獎的亞裔男星。

■班頓費沙封影帝，在台上一度忍不住哭出來。

■珍美李奪最佳女配角獎。

■珍美李知道自己得獎時，在台下咀爆楊紫瓊。 網上圖片

■楊紫瓊在台上表揚94歲的拍檔James Hong。

■Zendaya的粉紅晚裝，好有青春氣息。

■Sally Field獲得終身成就獎。

■謝茜嘉卓婷憑《George & Tammy》摘下視后。

■Jeremy Allen White封喜劇視帝。

有奧斯卡影帝影后指標性的《第29屆演員工會頒獎禮》（SAG）香港時間昨早在洛杉磯舉行，影后由《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊擊敗姬蒂白蘭芝贏得，成為首位SAG亞裔影后，其問鼎金像影后的呼聲即時提高！她在台上就興奮得不斷爆粗。圖︰路透社、美聯社楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》擊敗《TAR》的姬蒂白蘭芝，捧走SAG影后，為她問鼎奧斯卡影后打下強心針，她亦成為SAG首位亞裔影后，之前尹汝貞曾憑《農情家園》摘下SAG女配角，去年則有《魷魚遊戲》李政宰及鄭浩妍獲頒視帝后，吳珊卓更兩度封視后。楊紫瓊表示：「如果我說話，我的心臟會爆炸，你們每個人都知道這個旅程，如過山車，跌宕起伏。但最重要的是，我們永不放棄，我很感激⋯⋯這不僅是給我的，這是給每一個長得像我一樣的小女孩的。」楊紫瓊一度背向觀眾整理情緒，轉身回來後卻不斷爆粗，再說：「感謝今晚有位置給我，並讓我知道有些事情是可能發生，我和母親都非常感恩。」《奇異女俠》掃4獎最佳男女配角均由《奇》片的關繼威及珍美李寇蒂絲奪得，關繼威亦是首位亞裔男星摘下SAG配角獎；此片再贏最佳整體演出，楊紫瓊在台上表揚94歲的拍檔James Hong。珍美李獲獎時，先跟楊紫瓊擁抱，再咀嘴對方，她在台上指接拍此片都是因為楊紫瓊，並不斷向對方說「我愛你」。《奇》片前日在監製工會獎已摘下最佳電影，奪奧斯卡最佳電影亦被睇高一線。《鯨》班頓費沙亦擊敗大熱的《伊尼舍林的女妖》哥連法路、《貓王》奧斯汀畢拿順利稱帝，在影壇沉寂多年的班頓十分激動，哭着表示︰「我在笑和呼吸，這是我一半的工作。Ian McKellen告訴我要乖、簡短和坐好，我做到了。」最佳特技演出則落入《壯志凌雲：獨行俠》手中。Zendaya粉紅晚裝獲讚劇集方面，《大熊餐廳》Jeremy Allen White及《職業槍手》Jean Smart封喜劇視帝及視后，劇情劇集最佳男女主角則由《黑錢勝地》積遜比文及《白蓮會》Jennifer Coolidge捧走。迷你劇方面，《1883》Sam Elliott奪得視帝，謝茜嘉卓婷憑《George & Tammy》摘下視后。Sally Field獲頒成就獎。楊紫瓊雖然贏得影后，但一身打扮就被選為最差衣着人士之一，其晚裝胸前的珠片流蘇裝飾被嫌似禾稈草。相反楊紫瓊勁敵姬蒂的透視及黑色閃片晚裝，既型格又不失高貴。「蜘蛛女」Zendaya換上兩套粉紅色晚裝，都獲讚可愛、迷人，其中一條露肩晚裝，下半裙擺以立體玫瑰花作點綴，散發活潑和青春氣息。