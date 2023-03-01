丁子朗郭柏妍新劇再演情侶

■振朗對今日開始撤銷口罩令感到開心。

丁子朗和郭柏妍這對緋聞男女，一起為無線新劇《奪命提示》開工，這也是二人第2次飾演情侶。問到這次劇中與郭柏妍是否有較多攬錫場口？子朗即露出委屈面容，不過，他解釋完全沒有委屈，只因害怕錫了網民愛戴的千千而被人罵，便不太好。郭柏妍則稱，有親熱戲份，因為仍在等劇本，所以未知內容及仍未拍談情戲份。至於同日開工的張振朗就即場學習專業搏鬥技巧，制服持刀客襲擊，雖然此劇動作場面較多，但振朗表示，只是上次被燈打傷額頭，之後直到現在也沒再受傷，而額上貼着的除疤貼，需要貼3個月，希望疤痕不會腫出來。