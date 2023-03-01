至於同日開工的張振朗就即場學習專業搏鬥技巧，制服持刀客襲擊，雖然此劇動作場面較多，但振朗表示，只是上次被燈打傷額頭，之後直到現在也沒再受傷，而額上貼着的除疤貼，需要貼3個月，希望疤痕不會腫出來。
丁子朗郭柏妍新劇再演情侶
至於同日開工的張振朗就即場學習專業搏鬥技巧，制服持刀客襲擊，雖然此劇動作場面較多，但振朗表示，只是上次被燈打傷額頭，之後直到現在也沒再受傷，而額上貼着的除疤貼，需要貼3個月，希望疤痕不會腫出來。
全港最貼地 申訴平台 星島申訴王 追蹤城中熱門話題 為民請命抱不平 搜羅坊間 溫情小故事 隨時候命
《星島申訴王》以「你申訴，我跟進，隨時候命」為方針，報道社會各階層求助、全天候追蹤城中熱話，亦會搜羅坊間溫情小故事。今日首播猛料，就是獨家追訪令駕駛人士聞風喪膽、被指為「全港最狼死」的沙田第一城鎖車隊...
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美要求政府設備30天內刪TikTok
美國白宮要求所有聯邦政府機構在30日內，必須從設備和系統中刪除中國影片平台「抖音」的海外版TikTok，確保美國數據安全。同時，眾議院外交事務委員會於當地星期二，會就是否全面禁止使用TikTok進行表...
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重申支持烏抗俄入侵 美財政部長耶倫突訪烏 已提供12.5億美元援助
自美國總統拜登上周突訪烏克蘭首都基輔後，財長耶倫亦到抵達基輔訪問，與烏克蘭總統澤連斯基會晤，重申美國支持烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，並宣佈華府日前再向烏克蘭提供的99億美元援助中，首筆12.5億美元（約98...
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KOKO ROSSO截收6398票 超購39倍
焦點盤連環登場，會德豐地產旗下藍田KOKO ROSSO今日進行次輪銷售共160伙，項目昨日截票共收6398票，超購39倍；新地旗下屯門NOVO LAND第2B期落實周六（4日）進行首輪銷售，並盡推首3...
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港股6日累瀉1101點 撤口罩令零售股熱炒
美股隔晚反彈，美匯指數回落，加上人民幣回升，港股一度反彈逾200點，惟市場憂慮美國加息升溫，恒指收跌157點，報19785點，全日高低波幅402點，大市連跌6日累挫1101點。港府今日起開始取消口罩令...
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大熱當選年度最佳 美斯壓倒C朗
國際足協頒獎典禮周一在法國巴黎舉行，阿根廷球星美斯以壓倒性姿態當選年度最佳男子足球員（世界足球先生），還破紀錄地連續16年入選最佳陣容。相反其宿敵C朗拿度就16年來首次無緣最佳11人。去年尾率阿根廷勇...
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為食KOL為《頭條日報》改版拍宣傳片 衛詩雅當網友係Friend見到會攬攬
《頭條日報》今日以全新面貌見讀者，向來注重生活，識飲識食的衛詩雅（Michelle）獲邀拍攝改版宣傳片。擁有個人YouTube頻道的她每次拍片前，都會睇報紙搵料。由於Michelle在頻道中完全冇偶包...
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辛正兒 - 別了口罩 適應社會新面貌｜社論
全港上下一心抵抗新冠疫情，過去三年不容易，近期疫情減退，終見成效。特首李家超宣佈，由今天起撤銷口罩令。回想起疫情爆發之初，人心惶惶，市民四周撲口罩自保，到今天終於可以除下口罩，解除侷促，呼吸一口清新空...
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- 辛正兒 - 背靠內地 港力爭中東商機｜社論
- 李純恩 - 久別重逢｜好好過日子
- 林月庭 - 動植物公園花色｜甘美人生
- 盧永雄 - 「下一個中國」還是中國｜巴士的點評
- KellyChu - 《頭條日報》3．1全面改版 緊貼社會脈搏 盡享潮流資訊｜Executive日記
- 林國誠 - 癸卯年加强讀書考試運氣｜五里山
- KellyChu - 「家超伯伯」上廣州 與港澳子弟窩心互動｜Executive日記
- 為生命護航 - 治療陣發性夜間血紅素尿症｜為生命護航
- Michael Chugani 褚簡寧 - A fair share of gruesome murders｜又中又英
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伊仁絮語——龍來了級數佔優
第二場「龍來了」早前曾因不良於行而退出比賽，幸好傷患不算嚴重，康復後工夫循序漸進，最近兩度試閘走勢亦佳，戰鬥力已逐漸回復。儘管今仗休出要負重磅，但級數始終較對手為高，再者希威森已連續三期食白果，鬥志不...
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