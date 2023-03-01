李秉憲權相佑涉逃稅被罰款

■李秉憲

韓星李秉憲昨日被指涉逃稅被罰款，涉款1.45億韓圜（約85.6萬港元）。李秉憲和所屬公司BH娛樂，去年9月受到國稅廳的不定期稅務調查，發現李秉憲利用公司Project B買下首爾楊坪洞的10層大樓，前年轉手賣出，賺了100億韓圜（約5,900萬港元）的差價，稅務廳質疑他用公司的稅務優惠，炒賣物業。BH娛樂否認指控，稱今次被追稅金是因為廣告酬勞入帳時間的差異。此外，權相佑亦被爆遭國稅廳追繳10億韓圜（590萬港元）稅金，據首爾國稅廳透露，權相佑過去曾以公司名義購買5部豪華房車，但這些車輛平時全部都由權相佑及其家人使用，因此國稅廳認定權相佑以公司名義購買名車是為逃稅。權相佑繳清這筆稅金後，已將5輛車全部出售，其公司否認他逃稅。