為食KOL為《頭條日報》改版拍宣傳片 衛詩雅當網友係Friend見到會攬攬

■Michelle笑指製作團隊好殘忍，因她拍緊劇要忍口，有得睇冇得食甜品。

■Michelle少拍宣傳片，這次感覺好有趣。

■Michelle頻道中的飲食節目《衛食攻略》開播以來，一直很受網民歡迎。

■貼地的Michelle，完全唔介意在《慳妹宅急Mi》公開自己的烏龍事。

■Michelle的個人YouTube頻道「衛詩雅 Michelle Wai」，有逾16萬followers。

■Michelle亦會邀請嘉賓現身個人頻道分享，包括Tyson Yoshi。

■早前Michelle為ViuTV《讓我一次買過夠》做嘉賓，分享消費習慣。

■主力拍電影的Michelle，去年跟師兄謝霆鋒完成《海關戰線》。

■Michelle很期待跟好拍檔陳家樂主演的《不日成婚2》，能夠快點上映。

《頭條日報》今日以全新面貌見讀者，向來注重生活，識飲識食的衛詩雅（Michelle）獲邀拍攝改版宣傳片。擁有個人YouTube頻道的她每次拍片前，都會睇報紙搵料。由於Michelle在頻道中完全冇偶包，有嗰句講嗰句，貼地表現為她儲落大班支持者，Michelle興奮笑言：「我最開心好似多了一班好朋友，私底下跟網友經常吹水，分享生活大小事。」採訪：杜杜 攝影：Stanley場地：mustard seed co-working spaceMichelle由2019年開始經營個人YouTube頻道，擁逾16萬followers，共拍下123段片，當中有介紹隱世食店的《衛食攻略》，佈置家居實況及推介平靚正生活好物的《慳妹宅急Mi》，還有講述貓奴生活的《貓Mi日常》及打機直播等，她坦認本身好為食，所以想分享自己飲食品味，她慶幸開設頻道後，有機會食到不少偏遠店舖的隱世美食。而她平日會睇報紙雜誌搜集食肆資料，「譬如近排興食粵菜，就會搵吓粵菜食店介紹，睇多啲就會知多啲。」TG Group招攬為食友另外，Michelle還會靠身邊朋友提供資訊，「o依家慣性一見到朋友，第一個問題就問『近排食咗啲咩好嘢』，每個人心入面都會有一兩間覺得好好食嘅舖頭，我唔會放過呢啲機會。」她開設個人頻道後，更儲落大批支持者，「o依家我有個TG Group，裏面有7000幾個『衛食自己友』，好鍾意食嘢就會入group，我約人去銅鑼灣食嘢，佢哋就會彈一啲覺得好食嘅小店等我去搵。」而她間中試食都會中伏，拍了片都不會上架，「食到唔好食，我個樣會睇得出，同埋會忍唔住講『真係麻麻哋』，所以唔好嘥大家時間！」除了拍飲食片，Michelle更會大膽將烏龍私生活公開，完全唔會猶豫，「慌死冇人知，即刻問人可能有得救，啲網民好醒㗎，有啲急救方法，譬如我個窗簾買短咗，佢哋教放腳，所以千祈唔好怕醜去問，同埋呢個年代，啲人都想睇真實嘅我。」快樂拍劇學到新技能Michelle坦認開頻道後，跟觀眾距離拉得更近，「入屋咗，好似多咗好多朋友，尤其入咗TG Group嗰班，我哋夜晚會傾吓好似屋企人，如果喺街見到，佢哋話係group嘅，我會走過去攬住佢，好似見到friend嘅感覺，我真係會記得佢哋屋企嘅嘢，所以唔係咩偶像唔偶像，係多咗班朋友。」她相信這班「朋友」，一樣會支持她的作品，「首先我哋生活態度都似，大家係貼地啲，又好玩得，好似有班志同道合嘅朋友，有啲新聞出咗我唔知，佢哋會喺group度講，我都有信心佢哋會支持我演出。」鮮有拍劇的Michelle，最近忙於為ViuTV拍都巿愛情劇，雖然時間又長又辛苦，但她樂在其中，「大家好犀利全部係鐵人，開嘅鐘數比較長，但都好準好快，節奏同拍電影好唔一樣，令我學到一樣新技能，迫自己千祈唔好病，就算好攰都要同自己講唔攰唔眼瞓，但係每日好開心，就算聽朝開05（朝早5點）都唔會唔想開工，出門心態係『Yeah，陣間可以一齊玩』，全隊crew關係好好。」她又預告有份主演的驚慄片《失衡凶間罪與殺》快將上映，戲中會嘗試特技化妝，「有啲造型好恐怖，連我都唔敢睇，仲有好深刻煞科嗰日，要好趕急拍最重要場口，因我哋一拍完就掛8號風球，大家要衝返屋企。」