Anson Lo否認暈倒搶姜濤風頭

Anson Lo（盧瀚霆AL）推出全新歌曲《MONEY》，MV中多個造型，屬瘦底的AL大歎，要將自己練得健碩是很難，上次他做拉闊音樂會前，要努力食多些及飲奶粉，才能增重至145磅，現在又回落至130多磅。問及他早前出席活動時暈倒，引來網民指他要搶姜濤風頭而暈倒，AL即時否認，去醫院檢查後先知是嚴重脫水或缺水。



小休後他已火速復工，並在社交網上載短片宣傳新歌《MONEY》，他狀態大勇大晒舞技，叫神徒（粉絲暱稱）接受挑戰跟他一齊跳，獲神徒大讚跳得可愛，並在限時動態分享神徒們的勁舞短片。