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黃心穎懶理負評 現身家庭聚會

2023-03-02 列印
■黃心穎近日和家人到元朗露營，享受家庭樂。
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黃心穎暫別娛樂圈4年，今年情人節正式復出，並轉型做歌手出歌，網民對此有讚有彈，心穎其後發網文表示自己的聲音最重要。近日心穎二家姐心妙的女兒生日，心穎懶理負評，和家人到元朗露營慶祝兼享受家庭樂，全家齊穿民族服，更有攝影師隨行影相。相中見心穎心情大靚，與家人拍下不少家庭照，相信家人是心穎最強後盾。

此外，有指與黃心穎同名人士近日以110萬元購入油塘鯉灣天下一個雙號車位，原業主持貨約6年蝕讓，帳面蝕68萬元。有指心穎現居鯉灣天下高層兩房單位，因此購入車位自用。■心穎全家齊穿民族服，由隨行攝影師拍下不少家庭照。
■心穎全家齊穿民族服，由隨行攝影師拍下不少家庭照。
■有指心穎購入油塘鯉灣天下一個雙號車位自用。
■有指心穎購入油塘鯉灣天下一個雙號車位自用。
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