前經理人陳善之：唔知樂基兒離婚

經典粵劇《帝女花》去年迎來65周年，桃花源粵劇工作舍策劃了一系列紀念項目，其中大型演出重塑《帝女花》專業版，去年1月首演後因爆發第5波疫情而停演，主辦單位昨日舉行記者會，宣佈將於6月7日繼續公演15場。



總監陳善之很開心疫情終於放緩，能再做《帝女花》實在很感恩，更透露有意將《帝女花》帶到大灣區以及星、馬、泰、日本等地做巡迴。問到白雪仙到時可會來捧場？他笑說：「仙姐去年主動要求欣賞與管弦樂團合作的演出，今次知道再有演出，就問有沒有日場，如果只有夜場就不來了，今次我們有日場，到時會再聯絡仙姐來看。」至於有傳樂基兒離婚，前經理人陳善之稱不知情，和對方已很久無聯絡。