黑崎真音突然病逝 終年35歲

■黑崎曾與沙也加（左）組成組合ALICes。

曾來港演出的日本動漫歌手黑崎真音於上月16日病逝，終年35歲。其公司ART ONE Entertainment前晚公佈死訊，並表示她因慢性疾病惡化離世，葬禮已由家屬舉行完畢。黑崎真音2010年透過演唱電視動畫《學園默示錄》系列出道，還曾為動畫《魔法禁書目錄II》、《東京闇鴉》、《轉生就是劍》等演唱歌曲。黑崎於2021月9月曾在網上直播時暈倒緊急送院，其後被診斷患有「硬腦膜外血腫」並接受手術。她原定於本月11日舉行迷你演唱會，事務所亦表示正在商討夏天推出新歌，黑崎卻突然離世，令人震驚。黑崎真音與日本80年代天后松田聖子的歌手女兒神田沙也加，於2020年組成二人組合ALICes，不過沙也加亦於2021年12月墮樓身亡，終年35歲。