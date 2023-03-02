洪金寶從擔任演員到動作指導，由導演以至出品人，名字成為了品質和票房保證，他坦言：「回首一生最自豪的事便是自己當初選擇了電影這個行業。」
洪金寶獲亞洲電影大獎 「終身成就獎」
洪金寶從擔任演員到動作指導，由導演以至出品人，名字成為了品質和票房保證，他坦言：「回首一生最自豪的事便是自己當初選擇了電影這個行業。」
逾80%市民續戴罩 間中除下唞氣 撤口罩令首天「一戴一露」
為抵抗新冠病毒，本港實施口罩令逾2年，直至昨天撤銷。市民被強制戴罩959天之後，終於可以自決戴不戴。昨天市面所見，不少市民仍以口罩蔽面，有人稱隱形的病毒仍在周圍，要觀察多一會才考慮除罩。亦有市民採取「...
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歐洲議會
禁員工手機用TikTok繼美國國會參議院、加拿大政府、丹麥國會等日前禁止在公務裝置使用影音分享應用程式TikTok後，歐洲議會亦宣佈，3月20日起禁止員工的手機下載TikTok，並強烈建議歐洲議會議員...
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首兩節未尋到任何殘骸 希臘客運與貨運火車相撞三節車卡起火 逾36死85傷
希臘中部一列載有約350人的客運火車與一列貨運火車迎頭相撞，多個車廂出軌並起火，造成至少36人死亡，85人受傷。據報，由於撞擊太猛烈，首兩節車廂找不到任何殘骸。事發當地周二晚上11時許，一輛載有約35...
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NOVO LAND今截飛料收逾萬票
新地旗下屯門NOVO LAND第2B期將於本周六（4日）進行首輪銷售共352伙，項目收票如火如荼，發展商表示項目暫收逾8000票，將於今日截票，料入票有機會突破1萬張。新地代理總經理陳漢麟表示，項目截...
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港股爆升833點炒上「ATMXJ」貢獻322點
中國2月PMI按月升2.5%至52.6，創近11年以來新高，配合人民幣持續走強，港股3月開局強勢反彈。恒指高見20674點，勁升889點，收報20619點，升833點，創今年以來最大升幅，成交金額增至...
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PSV夫添爭晉級 熱血隊長剝「牙」
燕豪芬近8場各賽事只曾一敗，本土戰線非勝即和，今晚荷蘭盃8強主場鬥荷乙球隊海牙，晉級無難度。再者PSV射手兼隊長盧克迪莊最近連續4場所有戰線各入一球，今仗勢領軍延續近年地頭對海牙均大勝的走勢，讓球讓兩...
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音樂人關勁松逝前大控訴 艾粒欺凌15年 懶理重病開Show繼續笑
今年商台新聞特別多，繼余迪偉公開炮轟當奴和少爺占擅取其社交平台照擺上舞台，之後輪到梁文禮因為批評梁詠琪演唱會，被暫停開咪3個月，網民同情佢之餘亦瘋狂狠插艾粒玩性別歧視及職場欺凌，點解乜事都冇？一石激起...
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辛正兒 - 把水貨黨 消滅於萌芽階段｜社論
本港和內地全面通關，兩地人流互通再無阻隔，水貨活動乘機死灰復燃。海關關長何珮珊表示，正和內地海關舉行會議，針對打擊水貨活動。打擊水貨黨，愈早愈好，以免他們妨礙兩地跨境人流往來，也遏止他們擾亂市民的生活...
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- 盧永雄 - 全力復常 壓力在後｜巴士的點評
- 李純恩 - 終於盼到了｜好好過日子
- KellyChu - 版面煥然一新 讀者喜閱 《頭條日報》專欄陣容升呢｜Executive日記
- Jacky哥 - 太古城中心「激安饗樂祭」 帶來多項餐飲優惠｜企業熱話
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- 黃麗君 - 河套三十年 香港滯後了｜中環High Tea
- 林月庭 - 「飯戲攻心」舞台版｜甘美人生
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希斯田泰安封王
昨晚谷中舉行九場賽事，希斯憑「錢多多」和「久久為攻」起孖，另加一場季軍，最終成為練馬師王；而後駒騎師田泰安另贏蔡廄「嫡愛心」，以兩分之微壓倒潘頓，後上成為騎師王。至於潘頓勝出「有財有勢」和「勝神威」，...
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