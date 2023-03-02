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洪金寶獲亞洲電影大獎 「終身成就獎」

2023-03-02 列印
■洪金寶坦言最自豪選擇了電影這個行業。
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《第十六屆亞洲電影大獎》相隔2年再頒發「終身成就獎」榮譽，今年將頒予一代功夫巨星洪金寶，以表彰其為亞洲電影帶來的巨大貢獻及深遠影響。對於獲殊榮，洪金寶表示：「非常高興！同時亦十分驚喜在這個時候還可以得獎，而且是一個對自己演藝生涯肯定的獎項。電影的存在實在太美好，從影半個世紀最大的收穫，便是自己的努力得到別人的肯定。」洪金寶將出席3月12日在故宮文化博物館舉行的頒獎典禮，接受此榮譽。

洪金寶從擔任演員到動作指導，由導演以至出品人，名字成為了品質和票房保證，他坦言：「回首一生最自豪的事便是自己當初選擇了電影這個行業。」
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