音樂人關勁松逝前大控訴 艾粒欺凌15年 懶理重病開Show繼續笑

再見阿松■資深樂評人袁智聰透露，在關勁松（圖中）離世前幾日已收到通知對方的病情不理想，叫朋友們盡快去醫院探望他。

1月病重■「關勁松的Astrology」FB Page可見，阿松1月27日已病重入院。

阿芝懷念■卓韻芝出PO懷念，跟阿松做過多年同事的艾粒對舊同事離世零表態。

出PO怒轟■《不設劃位》於97年開播，09年4月18日結束。去年阿松曾出PO控訴艾粒，指兩人賺緊不義之財。

歌迷聯署■有歌迷聯署表明「我們不要梁文禮」。

慘被停職■商台發聲明指梁文禮「發出帶有傷害性之評論」要停職3個月。

好多人知■無論高登定連登仔都知道艾粒玩咗《不設劃位》好耐。

今年商台新聞特別多，繼余迪偉公開炮轟當奴和少爺占擅取其社交平台照擺上舞台，之後輪到梁文禮因為批評梁詠琪演唱會，被暫停開咪3個月，網民同情佢之餘亦瘋狂狠插艾粒玩性別歧視及職場欺凌，點解乜事都冇？一石激起千層浪，有資深獨立樂隊AMK迷，睇唔過眼艾粒行為，怒爆剛去世的AMK主音關勁松，曾出po叫艾粒收聲勿再挖苦佢，當奴道歉後，今年2月初艾粒開show，繼續將自己快樂建築在別人痛苦身上，當時阿松更已重病在牀。另外被停職的梁文禮熄電話深潛，據知其「死因」跟廣告商有關。採訪：金泰亨本地資深音樂人關勁松於上周五（24日）與世長辭，終年53歲，據知阿松因肝病離世。消息公佈後，大量歌迷難以置信，從其FB可見每日均有相識多年的樂迷留言，字裏行間滲滿淚水，多年好友卓韻芝亦出po表達不捨。當奴道完歉繼續恥笑有資深AMK迷心痛偶像離世不吐不快，稱艾粒於2月9日舉行的一連4場《Part2！王鳳女士 XYZ 銀河道士大匯演》中仍恥笑當年的關勁松，「當年阿松醉酒開咪做903《不設劃位》節目出事，最後被炒，之後艾粒開個環節《文化節拍》嚟恥笑《不設劃位》，玩咗十幾年，阿松舊年出po公開鬧爆艾粒，講明唔好再拎佢嚟玩，文中話當奴有道歉，但事實開show都繼續笑緊佢。」記者翻查資料，阿松於2008年6月28日因醉酒狀態主持節目被商台解僱，即代表艾粒玩欺凌玩足15年，另外從「關勁松的Astrology」 FB Page見到，1月27日阿松出po表示在醫院休養中，即艾粒開《Part 2》前已知阿松病重。怒爆艾粒賺不義之財從AMK迷提供的阿松控訴po中，稱當年跟已離世的亞里安做《不設劃位》講電影及音樂，有日控制員話少爺占叫阿松錄少少嘢，「錄個『係』字，我好隨和，錄了。原來佢哋開個環節扮晒講影評，然後不斷撳我個『係』字，這真是一個侮辱。」阿松好憤怒向台長反映，「然後下靶當奴打給我係咁講對唔住，你估少爺占夠膽打咩？」阿松強調當時鬧當奴，「你哋搵咁多人工，我同亞里安就出好少糧，你哋仲要踩住我哋呢啲低下階層的頭上位，搵我哋嚟玩，你哋賺緊嘅係不義之財。」最後阿松有感而發，「大家盡量笑吧，這些是共業，到個天收你們時，你們和這兩條X街犯下孽債，要還的。」AMK迷本身有去睇艾粒《Part2！》的第一場，聽到艾粒仲玩緊《不設劃位》覺得憤怒，「其實現場反應麻麻，節目都冇咗咁多年，仲玩？咁冇貨咩？」揭梁文禮被停職真相另外，梁文禮因為在私人IG太敢言批評梁詠琪演唱會「個flow差，歌編得差，舞差」，更被翻舊帳曾對MIRROR明讚暗踩。本周一被商台暫停主持職務3個月。大懲罰引起熱議，有人撐梁文禮講真話無罪，亦有指商台處事不公，罪行更大的艾粒只道歉了事。資深公關爆料，稱梁文禮得罪廣告商。「商台收錢做演唱會指定電台，搵鏡仔做show又係收贊助大筆錢，而家唔係言論自由問題，係佢講嘢得罪客人，會影響電台收入。」記者嘗試聯絡梁文禮未獲回覆，據知圈中老友聯絡佢都冇反應，「邊個call都唔覆。」