靠打籃球減肥冇膽跟姜濤較量 施匡翹空有33C出騷唔敢露

■去年尾在新城《勁爆頒獎禮》中獲兩個獎。

■Zaina鍾意《男兒當入樽》自然有捧場睇《THE FIRST SLAM DUNK》。

■Zaina加入EMlookreal女子籃球隊，試過參加友誼賽。

■姜濤打波被指兇狠，Zaina不敢評論。

■Zaina於水上樂園大晒Big爆三點式派福利，獲網民激讚身材好。

■穿上旗袍的Zaina，身材玲瓏浮凸。

施匡翹（Zaina）於去年尾新城《勁爆頒獎禮》中獲「最佳進步獎」銅獎及「跳舞歌曲」，踏入新一年Zaina希望在唱歌及拍劇方面都有新嘗試，新歌更首次加入創作元素。提到她曾在水上樂園大晒big爆三點式派福利，獲網民激讚身材好，Zaina笑言身材也有進步空間，之後會打籃球keep fit。採訪：方騫平 服裝：中藝（旗袍）、SHIATZY CHEN（便裝）造型：Mayao@ Fameglory 化妝及髮型：Wingkee Makeup 場地：中藝天工閣施匡翹去年除咗出歌，仲拍過TVB劇集《法證先鋒V》、《我們的開學禮》及《我們的畢業禮》，希望從前輩劉心悠和馬浚偉身上吸收經驗，令演技有進步。至於音樂上都會嘗試參與創作，她表示新歌屬非情歌，講成長故事，告訴大家就算有唔開心經歷，過程中並不孤獨，同時亦帶出宣揚愛護動物訊息。睇《男兒當入樽》愛上籃球對於在社交網晒三點式泳衣，45吋長腿加33C、24、35身材相當養眼，Zaina笑言着三點式玩水上活動好正常，並非晒身材，平時較怕醜，唔敢着泳衣出騷。她又坦言要keep fit不容易，近來最愛打籃球，因為半年前睇完《男兒當入樽》後愛上打籃球，在朋友安排下更加入EMlookreal女子籃球隊，放膽落場打過一次友誼賽，重提當日比賽仍然興奮：「作為一位初學者有得落場打比賽真係好難忘，哈！我負責助攻，當日得姿勢冇入到球呀。」對於之前姜濤打街場波被指表現凶狠，Zaina不敢評論，笑言自己只係初哥要先練習好打籃球精髓，有返咁上下技巧才能評論，暫時只能站喺球員角度嚟講，應該盡力投入打好每場波。問到可有想過跟姜濤較量一吓球技？她即耍手擰頭說唔敢，有機會一齊玩就無妨。