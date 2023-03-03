靠打籃球減肥冇膽跟姜濤較量 施匡翹空有33C出騷唔敢露

採訪：方騫平 服裝：中藝（旗袍）、SHIATZY CHEN（便裝）
造型：Mayao@ Fameglory 化妝及髮型：Wingkee Makeup 場地：中藝天工閣
施匡翹去年除咗出歌，仲拍過TVB劇集《法證先鋒V》、《我們的開學禮》及《我們的畢業禮》，希望從前輩劉心悠和馬浚偉身上吸收經驗，令演技有進步。至於音樂上都會嘗試參與創作，她表示新歌屬非情歌，講成長故事，告訴大家就算有唔開心經歷，過程中並不孤獨，同時亦帶出宣揚愛護動物訊息。
睇《男兒當入樽》愛上籃球
對於在社交網晒三點式泳衣，45吋長腿加33C、24、35身材相當養眼，Zaina笑言着三點式玩水上活動好正常，並非晒身材，平時較怕醜，唔敢着泳衣出騷。她又坦言要keep fit不容易，近來最愛打籃球，因為半年前睇完《男兒當入樽》後愛上打籃球，在朋友安排下更加入EMlookreal女子籃球隊，放膽落場打過一次友誼賽，重提當日比賽仍然興奮：「作為一位初學者有得落場打比賽真係好難忘，哈！我負責助攻，當日得姿勢冇入到球呀。」
對於之前姜濤打街場波被指表現凶狠，Zaina不敢評論，笑言自己只係初哥要先練習好打籃球精髓，有返咁上下技巧才能評論，暫時只能站喺球員角度嚟講，應該盡力投入打好每場波。問到可有想過跟姜濤較量一吓球技？她即耍手擰頭說唔敢，有機會一齊玩就無妨。