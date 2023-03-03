陳柏宇自認因長氣阻止婆媳不和

問娟姐有否想像過婆媳關係？她笑言有幻想過，現在男友媽媽和想像中一樣，「但可能我未入門啦，我會隨遇而安，我一定是好新抱，加上長輩緣好。（如果唔鍾意你飲酒？）可以互相學習的。」講到會否想結婚，娟姐表示暫時未計劃。
Jason將於月底迎接細女誕生，他表示尚有2、3星期才到預產期，但他已請好假完全不緊張，問可擔心大女和細女不和？他表示不怕，相信絕對會出現是正常事，身為父母不會介入太多。
通關復常，水貨客重出江湖，執法部門挫其銳氣。本報記者在上水有名的水貨倉工廈目擊水貨客出沒，他們在附近橫街窄巷分貨，阻礙通道，又留下包裝垃圾，神憎鬼厭。警方和食環署採取行動，有警員駐守在水貨客聚頭熱點，...
2023-03-03
澳洲智庫：中國領先美國外媒報道，智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）研究發現，在44項技術領域當中，中國在多達37項領先，表示西方國家在研究先進科技和吸納人才的競賽上正節節敗退，中國更可能在某些領域形成...
2023-03-03
二十國集團（G20）外長會議在印度首都新德里舉行，俄烏衝突繼續是會議焦點。中國外長秦剛在會議期間會晤俄羅斯外長拉夫羅夫，期間討論烏克蘭局勢，俄羅斯衛星通訊社其後報道指，中俄兩國在討論的問題上立場高度接...
2023-03-03
新地旗下屯門NOVO LAND第2B期將於本周六首輪銷售352伙，並於昨晚8時截票，合共截收逾1萬票，以推出單位352伙計算，超額認購逾27倍。NOVO LAND第2B期於昨晚8時截票，合共收逾1萬票...
2023-03-03
港股繼周三大升逾800點創今年以來最大升幅後，周四回吐調整。人民幣回落及科網股拖累下，恒指曾低見20321點，跌298點，尾市跌幅收窄，收報20429點，跌190點；大市成交縮至1105億元。科指收報...
2023-03-03
拿玻里最近在腳風大順的中鋒域陀奧森漢和左翼基華拉斯基利亞領銜攻堅，以及南韓中堅金玟哉固守防線下，如入無人之境，近7場各賽事共入16球只失1球，取得全勝佳績。再者球隊近年主場鬥拉素悉數大捷，今晚聯賽地頭...
2023-03-03
41歲索人妻譚凱琪（Zoie）挑戰超大尺度，在TVB劇集《新四十二章》中挑逗陳豪玩「裸泳」，Zoie背面無遮掩出鏡，睇到觀眾嘩嘩聲。現實生活中，Zoie強調唔係單靠外表箍實有米老公莊日宇，她更分享御夫...
2023-03-03
新冠疫情減退，冬季流感高峰期沒有如期般出現，但病毒仍然無處不在。繼日本爆發禽流感疫情，多次大規模殺雞，導致當地雞蛋罕見地短缺之後，內地近日傳出人類感染零星禽流感個案，引起關注。本港剛撤銷大部份抵抗新冠...
2023-03-03
昨晚谷中舉行九場賽事，希斯憑「錢多多」和「久久為攻」起孖，另加一場季軍，最終成為練馬師王；而後駒騎師田泰安另贏蔡廄「嫡愛心」，以兩分之微壓倒潘頓，後上成為騎師王。至於潘頓勝出「有財有勢」和「勝神威」，...
2023-03-02