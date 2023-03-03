陳柏宇自認因長氣阻止婆媳不和

■浩南擔任VIU新節目記者會司儀。

陳柏宇（Jason）與練美娟宣傳主持的ViuTV新節目《婚前試行為》，Jason透露與太太符曉薇決定結婚後先同居1年，所有事都在期間磨合，又指完全沒有擔心婆媳關係，母親與太太很支持對方，被娟姐形容「有種魔力令人收聲」被嘲因長氣阻止了婆媳衝突。問娟姐有否想像過婆媳關係？她笑言有幻想過，現在男友媽媽和想像中一樣，「但可能我未入門啦，我會隨遇而安，我一定是好新抱，加上長輩緣好。（如果唔鍾意你飲酒？）可以互相學習的。」講到會否想結婚，娟姐表示暫時未計劃。Jason將於月底迎接細女誕生，他表示尚有2、3星期才到預產期，但他已請好假完全不緊張，問可擔心大女和細女不和？他表示不怕，相信絕對會出現是正常事，身為父母不會介入太多。