坤哥想過二人世界唔急生仔

吳業坤昨日接受電台訪問表示，最近忙於宣傳新歌《百二歲》。這首歌意思指愛沒分年齡，今次坤哥太太有參與拍攝MV，穿白色裙模擬婚禮場面。坤哥指自己正籌備婚禮，想斟茶給媽媽飲，答謝媽媽養育之恩。追問下他透露將會在本月舉行小型party形式的婚禮，會邀請胡鴻鈞及謝東閔等圈中好友。



說到他媽媽恨抱孫，他笑稱：「唔好搞我住，剛剛二人世界，希望有更多時間在事業方面打拼，並計劃年底開演唱會。」另外，他即將開拍新劇《NEWS新聞女王》，劇中飾演電視台攝影師，身形要大隻一點，加上多朋友約飯局，所以胖了些，被太太投訴有肚腩。