拒再做空姐 航空界啲人好假 史穎喬人工4位數歎唔易捱

■劇中飾演龔嘉欣好友，對方亦係佢偶像。

■網民指史穎喬大細眼嚴重，質疑整容失敗。

■史穎喬做過1年空姐，喺疫市下被裁。

■史穎喬係中大中國研究系碩士，擁有高學歷。

■兩年多前曾參加過TVB《衝上雲霄大選》，當時被封「翻版梁詠琪」。

兩年多前曾參加過TVB《衝上雲霄大選》的前空姐史穎喬（Clementine)，於新劇《新四十二章》中飾演龔嘉欣好友，因為戲份不少而獲網民關注。不過，評語卻好壞參半，讚佢古靈精怪好得意，同時又指她大細眼嚴重，更質疑她整容失敗，Clementine笑言冇錢整容，還暗示月入唔夠5位數。採訪：方騫平化妝：joeymakeupatelier劇中「夏竹姬」是史穎喬入行以來最重戲份的角色，跟女主角龔嘉欣多對手戲，開拍前Clementine緊張到瞓唔着，最難忘奉旨摸嘉欣個胸的一場，「我唔夠膽摸呀！係佢幫我完成，先捉我隻手放落去感受吓，劇組話我幫咗好多宅男完成佢哋嘅願望，拍呢場戲好開心。」演技未到家搞到大細眼不過，Clementine坦言因為唔識走位，曾被導演嚴厲指正，她強調受教：「作為新人冇乜演戲經驗有好大進步空間，鬧你代表冇放棄晒你，否則鬧嚟都嘥氣，所以鬧乜內容我冇放入心，唔記得喇……入行前做空姐面皮會薄啲，o依家開始習慣，以前份工文化同o依家唔同，啲阿姐會笑騎騎然後……但呢行啲人真誠好多，完全係對事唔對人。」就算開關後航空業復甦，Clementine無意重返，當年都係想四圍遊歷才做空姐，一直唔打算長做。26歲的史穎喬是中大中國研究系碩士，雖然父母反對她做藝人，但她堅持搵工以興趣行先，坦言兩年來都係入不敷支：「第1年仲有積蓄冇乜感覺，第2年開始Feel到有壓力，食得鹹魚抵得喝，唯有搵其他嘢幫補，睇吓頂得幾耐，預咗追夢過程係辛苦。」問到月入係咪冇5位數（過萬）時？她笑住默認：「始終仲係新，應該會愈做愈好。有時心態抽離啲諗，學似孔子學生顏回咁，體驗現代版『安貧樂道』，都係一個有趣嘅體驗。」至於被指嚴重大細眼，她批評自己演技未到家，面部表情用力過度所致，所以會留意返。