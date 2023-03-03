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樂基兒驚爆離婚後 首度蒲頭晒倦容

2023-03-03 列印
■樂基兒被爆離婚後，昨日終於更新社交網上載多張相。
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名模樂基兒（Gaile）近日驚爆與第2任丈夫Ian離婚，日前她在社交網上載攬啜兒子Hunter的黑白四格相片，以英文留言：「Time is precious when you co-parent」，由於她提到意指共同撫養小朋友的「co-parent」一詞，即惹揣測她和Ian已結束夫妻關係。

有報道指Gaile已回復單身半年，並已秘密搬返香港，回歸名模事業。Gaile一直未就離婚消息開腔回應，昨日她又再更新社交網，是爆離婚後首度上載近照，不過她並沒提及離婚的揣測，見她上載的自拍照素顏入鏡，面容略見憔悴，而全身照片則見其身形清減不少。相中Gaile身在美國奧克蘭，她又拍下自己去品嚐越南美食和雞尾酒，吃喝散心。■全身照的樂基兒身形明顯清減不少。
■全身照的樂基兒身形明顯清減不少。
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