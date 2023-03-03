《流水》首做男一亦是愛犬遺作 陸駿光拍牀戲避忌 Sammi：你驚咩啫

■嗱喳跟愛犬Curly在電影尾段有對手戲，成為「兩父女」美好回憶。

■戲中嗱喳跟Sammi合演多年夫妻，有不少感情戲。

■嗱喳感激導演賈勝楓和Sammi，給了他一個難得又愉快的經歷。

■嗱喳提到愛犬Curly最後日子病得很辛苦，忍不住眼濕濕。

■嗱喳跟太太Sherraina很愛錫Curly，視如親生女一樣。

■「彬叔叔」跟嗱喳一樣同樣有童心，而且感情豐富。

入行20年，陸駿光（嗱喳）終憑電影《流水落花》首任男主角，此片亦是他跟已逝愛犬Curly唯一合作的作品，眼濕濕的他坦認意義重大，又稱導演賈勝楓大膽搵冇票房保證的自己擔正，屬非常勇敢的行為。而首度跟鄭秀文演夫妻本來硬晒軚，幸得天后主動拉他手親近才打破隔膜。 採訪：杜杜 攝影：朱偉彥 髮型：Y @ Base 8 化妝：Chris Lam服裝：@dr_martenshk 場地：The AIR（The ONE）嗱喳早在港視時已跟編劇羅金翡合作劇集《大眾情性》，經她介紹認識丈夫導演賈勝楓再合作短片《雞蛋仔》。賈導認為他是演「彬叔叔」最佳人選，他視之為勇敢之舉，「作為導演同編劇要搵個冇票房保證嘅演員做男主角，佢哋嘅堅持需要好大勇氣，好多謝佢哋搵我，真係好感恩，演出更加唔可以令佢哋失望。」愛犬陪伴經歷人生低潮嗱喳在《流》首做男一，已夠紀念價值，而最令他感觸更講到眼濕濕，是跟愛犬Curly首度合演，今已成「愛女」遺作，「有段我要同狗狗嘅戲，我就同導演提出，嗰時我個女已經12歲係老人家嚟，導演唔想佢辛苦肯就佢晨早拍，拍完半年後佢有癌症走咗，Curly陪伴我經歷人生最低潮，到o依家做男主角，佢又有份拍，所以套戲對我有更大意義。」第一次跟天后合作嗱喳都好大壓力，但Sammi的主動及親切，令他漸漸放下戒心，「好擔心自己演得唔好影響到Sammi，不過佢真係好nice，完全冇架子，圍讀時已主動同我傾偈，由劇本到食嘢乜都傾一餐，到試造型要拖手，我都仲係硬晒軚，再到拍牀戲，事前同導演試戲，佢見我仲係好避忌，就主動拉我隻手放落自己條腰，仲話『你驚咩啫！』，令我放低緊張同壓力，佢成日話自己以前有個朵，出名好難相處，我真係好難想像到。」