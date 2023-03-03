志偉開心除口罩錄影 Bosco嫌棄黃智雯是豬隊友

■馬國明等《隱形戰隊》演員上《獎門人》攞獎品。

■定欣玩遊戲好投入，但就唔想同舊愛馬國明「啜乒乓」。

■思貝開心搶走馬國明的乒乓波。

■Bosco同吳家樂真係咀到應。

■撤銷口罩令後首度錄影，有約3成人除罩。

■TVB兩劇演員齊上《鄰住買特約：獎門人 Ladies First感謝祭》。

黃宗澤、吳卓羲、王浩信、胡定欣、黃智雯、蔡思貝、馬國明、陳山聰與劉穎鏇等，前晚分別組成隊伍錄影節目《鄰住買特約：獎門人 Ladies First感謝祭》。錄影當晚是解除口罩令首日，現場坐滿觀眾，約有3成人選擇除下口罩展露笑容。初次上陣的吳卓羲，以及與湯洛雯訂婚的馬國明先後被擺上台，令觀眾笑聲連連。吳卓羲（Ron）、黃宗澤（Bosco）及王浩信同隊出戰，曾效力TVB 17年的Ron竟首次參與，獲隊友嘲是「群星拱照吳卓羲」。問到最想玩甚麼遊戲？Ron表示最怕啜紫菜因好濕，問怕與哪個對手啜？他笑言「上得嚟就唔會驚」。提到緋聞女友菊梓喬早前表演時，因耳機故障被高音所傷，Ron表示有慰問對方，當被追問其傷勢時他說：「大家問返她，醫生和她講只有她最清楚，但我有慰問。」馬明慶幸有份同阿佘合作至於Bosco則上過6次獎門人，講到要靠他經驗最豐富「食糊」贏獎品，他笑指黃智雯是豬隊友會拖累隊伍，浩信和Ron也齊聲附和。撒銷口罩令後首次邀現場觀眾錄影節目，三子都表示是大日子值得開心，可以見到觀眾笑容特別開心。黃智雯被男隊友指是「豬隊友」，她指三子太小看她，平反指自己只是轉數慢但上節目經驗豐富，上次也有贏出幾個遊戲，又着好姊妹定欣附和。馬國明與陳山聰、劉穎鏇及劉佩玥等亮相，宣傳下周播出的《隱形戰隊》，《隱》劇將於下周推出，馬明說希望給觀眾新鮮感，劇中他有很多槍戰及動作場面，拍攝受傷好難避免。馬明正準備為新劇《News新聞女王》開工，將與李施嬅、何依婷有感情戲，又與回巢演主播的佘詩曼展開權鬥，有指佘詩曼回巢吸引了很多演員自薦，他說不知道，好彩自己有份參與。錢嘉樂形容「重見天日」「獎門人」曾志偉在節目中開心表示終於不用戴口罩，見到大家真面目可以一齊笑，獎老錢嘉樂形容是「重見天日」，志偉又表示：「我返公司兩年了，現在才知道原來同事們是長這樣的！」而兩隊人馬在節目中大玩「啜乒乓」，被指是豬隊友的智雯與劉穎鏇「平分秋色」，思貝未因上次走光而有陰霾，主動出擊在馬國明面前搶走乒乓波，又高呼：「湯洛雯，我是你的朋友呀！」第二輪更一度安排定欣與舊愛馬國明對壘，但她避嫌要求換人，由吳家樂頂上。