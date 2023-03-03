批評《殺神4》角色刻板 甄子丹要求導演改名換形象

■甄子丹指拍《黃飛鴻II》用真竹對打差點變盲。

■奇洛和甄子丹在新片有很多對手戲。

■拍攝《俠盜一號：星際大戰外傳》時，甄子丹都對角色反映過意見。

甄子丹在荷里活電影《殺神John Wick 4》中，飾演盲人刺客Caine。日前，他接受雜誌訪問時爆料，指起初得到角色不是很滿意，批評在角色取名上，涉及對亞洲人的刻板印象，跟導演反映後才得以改名。甄子丹與奇洛李維斯（Keanu Reeves）合作的荷里活片《殺神John Wick 4》，將於3月23日在港上映，子丹表示，在《殺神4》的角色原先叫「尚」（Shang）或「張」（Chang），不禁使他質疑，「為甚麼總是叫尚或張？為甚麼我不能有個正常的名字？然後又是中式領口衣服。為甚麼一切都這麼普通？」這讓他不能接受。拍攝《黃飛鴻II》差點變盲甄子丹後來向導演Chad Stahelski提議修改角色的名字及打扮，並加入對偶像李小龍致敬的元素。他強調在拍戲中獲得很大的尊重，並很享受整個過程。訪問中他又提到拍攝《俠盜一號：星際大戰外傳》時，對角色盲人武術大師Chirrut Imwe一角都反映過意見，更提議「整盲」Chirrut一角，劇組最後聽取了他的建議。子丹再談及與李連杰拍攝1992年電影《黃飛鴻II：男兒當自強》的往事，有場戲他要跟李連杰用竹對打，由於道具組做出來的道具竹很易折斷，於是用上真竹，又因為李連杰受傷，由替身與甄子丹對打，替身為了一場用竹刺向他眼睛的戲練習，但練了50次都擊不中目標，但他硬着頭皮拍攝，最後他被替身刺上眼眉血流如注，受傷位置距離眼睛只有一吋，他差點變盲，之後到醫院縫了6針。