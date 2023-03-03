鄰住買今晚益觀眾 睇獎門人玩遊戲兼買平嘢

■西班牙黑毛豬午餐肉兩罐$39.9。

去年10月，TVB高收視品牌綜藝節目《開心無敵獎門人》首度與閃購平台「鄰住買」合作，在節目《嘩鬼無敵獎門人》後以「獎門人嘩鬼開心價」進行直播開賣筍貨，「鄰住買」平台並錄得瀏覽量達19萬人次，秒殺劈價貨品一個晚上開出定單超逾5萬張，總生意額高達逾313萬港元。去年12月再次強強聯手，《獎門人開心感謝祭》與「鄰住買」合作秒速贏取觀眾歡心的實力貨品，減價幅度達一四折，包括由港幣$44,880減至港幣$12,800元的電動按摩椅，以及由港幣$299減至港幣$89的藍牙耳機等，在節目後短短1.5小時的直播開賣搶購一空，吸逾25,000張定單，總生意額高達逾港幣326萬港元，成績亮麗！逾9萬件超優惠貨品今晚《鄰住買特約：獎門人Ladies First感謝祭》播出期間，眾嘉賓會玩遊戲解鎖28個「Ladies First感謝價」超抵優惠，全部可於「鄰住買」手機應用程式內進行的《獎門人Ladies First感謝祭直播室》買到。精選超抵優惠包括：Apple iPhone 14、iPad、Airpod、Dyson吸塵機及風筒半價；OTO按摩椅25折；平板電腦每部$499；西班牙黑毛豬午餐肉兩罐$39.9。今晚6時開始《獎門人Ladies First感謝祭直播室》除了有在《鄰住買特約：獎門人Ladies First感謝祭》節目內出解鎖的28個優惠，還有低至二一折「Ladies First感謝價」食品、家品、電器、美妝等超過9萬件超優惠貨品，在直播期間開售，貨品優惠總值高達4800萬。