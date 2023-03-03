王丹妮下午會變矮 笑言關地心吸力事

■Gin Lee因毋須再戴口罩會再勤力做facial。

王丹妮及李幸倪（Gin Lee）出席護膚品牌活動，王丹妮分享護膚心得，她指清潔最重要，有助吸收精華，平日亦會為老公護膚。撤銷口罩令後，她比前更勤力護膚，隨身帶備精華素開工。此外，她正開拍新戲，但要保密，只可說飾演爽朗角色，希望給觀眾不同感覺，身高178厘米的她，指片中拍檔都好高，但她發覺受地心吸力影響，由下午開始就會矮兩厘米。至於自認貪靚的Gin Lee，一直嚴謹護膚：「女仔要keep，加上現時毋須戴口罩，不可偷懶。」她在社交平台貼攬狗相，她稱好鍾意小動物，家中有養貓咪，但暫沒打算養狗，因擔心愛貓呷醋。