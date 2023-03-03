拍劇玩「裸泳」老公心痛驚冷親 譚凱琪分享御夫術靠樣冇用

一表人才■Zoie老公莊日宇唔止有米，仲一表人才。

親身上陣■在《新四十二章》中挑逗陳豪玩「裸泳」成為熱話。Zoie強調唔係真全裸，「拍嘅時候着晒肉色上、下身打底先至落水。」

玲瓏浮凸■Zoie身材玲瓏浮凸fit到爆，真係唔怕show出嚟。

天后都讚■Zoie喺社交網晒長腿，連Sammi都畀like。

闊太少婦■除龔嘉欣未婚，「少婦聯盟」的譚凱琪、沈卓盈、陳凱琳個個嫁得好。

意識大膽■跟譚俊彥喺劇集《十八年後的終極告白2.0》攬住共浴，意識大膽。

一臉滿足■Zoie抱住兩歲半大，面仔肥嘟嘟嘅Baby G，至於追仔就順其自然。

近億豪宅■Zoie家住九龍塘豪宅，單係花園都好大。

41歲索人妻譚凱琪（Zoie）挑戰超大尺度，在TVB劇集《新四十二章》中挑逗陳豪玩「裸泳」，Zoie背面無遮掩出鏡，睇到觀眾嘩嘩聲。現實生活中，Zoie強調唔係單靠外表箍實有米老公莊日宇，她更分享御夫術：「乜都假，做女人最重要有自信！」。採訪：方騫平 攝影：鄧國良 場地：Coffee Art譚凱琪在劇中跟陳豪在沙灘傾心事後「全裸」入水暢泳，被誘惑嘅陳豪眼睩睩緊隨其後，除埋底褲齊鴛鴦戲水，火辣指數爆表。Zoie諗返都話難忘：「老公唔會有意見，佢驚我冷親啫，所以當日我準備薑茶暖身，因為拍攝時經已入秋，當日仲拍到差唔多天光。」用催眠方式教女Zoie首次扮演臨牀心理醫生角色既新鮮又好玩，學到嘅技巧可用於家庭上：「我會用催眠方式同囡囡Baby G洗腦，如果講1次唔聽就講夠2至3次，小朋友係一張白紙，要用正向方式教導，唔想佢做嘅嘢，如跳嚟跳去，家長唔好成日話No，反而要引導佢慢慢行過去，做媽媽每日都有好多嘢學。」囡囡Baby G已兩歲半，Zoie目前努力為揀學校做入學準備。問到會否追多個B仔？她表示不抗拒，但冇刻意計劃：「係嘅話要兩年內完成，趁唔使日日開工就順其自然（造人），因為湊細路要陪佢玩，花好多元氣及精神，仲攰過返工，開工仲會放鬆啲。」熱愛拍劇的Zoie只想繼續做好事業，冇打算做全職媽媽，強調只要犧牲休息時間，事業和家庭一定可以兼顧：「我會以身作則教小朋友，鍾意做嘅嘢要唔怕辛苦，堅持到底。」龔嘉欣稱職媽媽Zoie成為人母後身材玲瓏浮凸fit過做女，之前在社交網po滑溜長腿相，連「天后」鄭秀文都睇到心心眼，她開心說：「唔算索啦，大把人索過我，我都係掩飾得好啫。開工時食得少又唔夠瞓自然會瘦，平時都為食，但會節制，喺屋企盡量食啲健康嘢，唔會食宵夜及零食，最鍾意係飲湯。」問到係咪要keep住靚樣箍住有米老公？她即否認：「我冇呢啲喎，湊女時匆匆忙忙零裝扮，其實打扮都攰。」Zoie嫁得好，家住九龍塘6000萬豪宅，老公係金融才俊，但她唔怕老公被引誘，「我覺得先要做好自己本份，做女人最重要對自己有信心，唔止外在，我內在都取勝，而且阿女係最大王牌，因為佢比我更緊張個女，阿女唔啱會出聲。」有美滿家庭的Zoie祝福好姊妹龔嘉欣：「當佢遇到啱嘅人自然會ok，呢方面我冇擔心過佢，而且佢咁鍾意小朋友，將來一定係稱職媽媽。」