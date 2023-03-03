莊鍶敏拿督父親離世

莊鍶敏和莊思明的拿督父親莊寶早前來港，有指莊父感到不適而秘密入院，莊鍶敏和胞妹思明、思華被傳媒拍到往醫院探望父親。不過前日傳出莊父逝世的消息，本報前晚向思明求證，她語氣沉重說：「現階層咩都唔答，遲啲一次過公佈，唔該晒。」



莊家隨後發出訃告，證實拿督莊寶於大前日（2月28日）離世：「先父拿督莊寶於2023年2月28日在港怡醫院仙逝。享耆壽83歲，遺體移送世界殯儀館治喪。」莊寶的喪禮定於3月9日在世界殯儀館設靈，翌日（10日）上午10時30分大殮，11時出殯。