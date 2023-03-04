戴祖儀想搵年紀大男友

戴祖儀（Joey）昨出席《博愛歡樂傳萬家》記者會，透露當晚將獻唱梅艶芳的歌，笑言與梅姐好有緣份，早前拍劇也唱了她的作品《烈焰紅唇》，問會否有戰衣配合？Joey笑言劇集中有比較女人味的造型，但《博愛》當晚則未知。



Joey將於本月迎接28歲生日，她透露正準備新歌，問到生日可有人約？Joey指當日有工作，但也有一班「兄弟」約她，問可有追求者？她笑言未知，希望對象可以大她15歲，因喜歡被照顧的感覺。