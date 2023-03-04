Joey將於本月迎接28歲生日，她透露正準備新歌，問到生日可有人約？Joey指當日有工作，但也有一班「兄弟」約她，問可有追求者？她笑言未知，希望對象可以大她15歲，因喜歡被照顧的感覺。
戴祖儀想搵年紀大男友
Joey將於本月迎接28歲生日，她透露正準備新歌，問到生日可有人約？Joey指當日有工作，但也有一班「兄弟」約她，問可有追求者？她笑言未知，希望對象可以大她15歲，因喜歡被照顧的感覺。
4級火波及5廈 食肆生意跌7成 尖咀地盤狂燒9句鐘
尖沙咀中間道海員俱樂部的重建地盤，周四深夜發生四級大火，大量火屑隨風飛，波及5幢大廈，其中國際電信大廈及H Zentre的露台雜物與外牆一度燒着，共170人需要疏散，大火焚燒超過9小時，於昨晨8時半才...
2023-03-04
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全球關鍵新興技術研究
澳洲智庫：中國領先美國外媒報道，智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）研究發現，在44項技術領域當中，中國在多達37項領先，表示西方國家在研究先進科技和吸納人才的競賽上正節節敗退，中國更可能在某些領域形成...
2023-03-03
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事件中無人受傷 美斯妻子家族超市遭槍擊
兇徒恐嚇：市長無法保護你阿根廷球王美斯妻子的家族，在羅薩里奧市經營的超巿遭槍擊，事件中無人受傷，但槍手在現場留下恐嚇美斯的字句，更揚言市長無法保護美斯。遇襲超市由美斯妻子安東莉娜的家人經營，事發時，兩...
2023-03-04
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雨後示範單位率先曝光
樓市向好，各大發展商趁旺推盤，尤其「北都」新界盤。由星星地產發展的元朗雨後，早前已獲批售樓紙，旋即部署推售，繼日前上載樓書，大有機會下周開價，首批將不少於67伙，並將同步開放示範單位予公眾。星星地產主...
2023-03-04
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中資基建科技股齊爆炒 兩會前夕恒指漲138點
市場憧憬聯儲局暫停加息，隔晚美股3大指數全線上升。內地公佈服務業PMI數字勝預期，A股、港股向上。恒指昨日高開273點後升勢回順，收報20567點，升138點。分析指，兩會召開在即，外圍經濟氛圍好轉，...
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般尼茅夫遇強愈弱 神槍手就位
阿仙奴攻擊新貴加比爾馬天尼利早前突然啞火陷入低迷，連累球隊一度於各賽事4場不勝，幸好領隊阿迪達果斷地將他貶為後備，此子立即重拾鬥心在過去3輪英超都有士哥，並領軍悉數奏捷。這名21歲鋒將今晚聯賽主場面對...
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太太閨密慘死需時間平復心情 城城開腔 談蔡天鳳震驚難過
郭富城（城城）、林家棟、黃德斌、譚耀文、胡子彤、顧定軒、監製鄭保瑞、導演黃慶勳等，前晚出席電影《斷網》首映禮，城城在活動後接受訪問，首度開腔談及太太方媛的閨密蔡天鳳被肢解慘案，城城坦言感覺震驚、難過，...
2023-03-04
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李純恩 - 大餅油條｜好好過日子
跟香港相比，上海天氣還是冷的，但只要一出太陽，走在街上便精神爽利。這天從酒店出來，在街角的水果店買水果送去畫廊慰勞一班小妹妹，買完水果看見旁邊有一家點心店，賣大餅油條豆漿，突然開胃，便跟大婆坐進店裏，...
2023-03-04
- KellyChu - 鄭文聰：綠色科技拯救地球 國際財經台今晚播映｜Executive日記
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希斯田泰安封王
昨晚谷中舉行九場賽事，希斯憑「錢多多」和「久久為攻」起孖，另加一場季軍，最終成為練馬師王；而後駒騎師田泰安另贏蔡廄「嫡愛心」，以兩分之微壓倒潘頓，後上成為騎師王。至於潘頓勝出「有財有勢」和「勝神威」，...
2023-03-02
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