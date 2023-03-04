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Katy見槍擊案生還者即爆喊

2023-03-04 列印
■Katy聞對方是校園槍擊案生還者即爆喊。
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美國天后Katy Perry再任選秀節目《一夜成名》第21季評判，日前她有份面試參賽者，其中一名21歲參加者Trey Louis自我介紹時表示是2018年聖達菲校園槍擊案的生還者，並講述其經歷，Katy即激動爆喊，並爆粗炮轟美國政府：「我們的國家真的令我們很失望！這樣是不能接受的，你應該在這裏唱歌因為你愛音樂、不是因為你曾經歷那些可怕的經歷。」其後3位評判決定讓Trey進級下一圈的比賽。■參賽者與3位評判擁抱。
■參賽者與3位評判擁抱。
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