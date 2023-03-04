太太閨密慘死需時間平復心情 城城開腔 談蔡天鳳震驚難過

■方媛對好友離世，心情特別難過。

■城城與蔡天鳳份屬好友，所以都不想講太多。

■好多粉絲出席電影首映禮。

■家棟與城城在電影中擦出火花。

■一眾演員為《斷網》宣傳。

■城城早前與孔劉見面，互笠高帽。

郭富城（城城）、林家棟、黃德斌、譚耀文、胡子彤、顧定軒、監製鄭保瑞、導演黃慶勳等，前晚出席電影《斷網》首映禮，城城在活動後接受訪問，首度開腔談及太太方媛的閨密蔡天鳳被肢解慘案，城城坦言感覺震驚、難過，指太太要時間平復心情，所以帶她來看戲。郭富城出席《斷網》首映禮，當被記者問到太太方媛的心情，城城說：「要啲時間，多謝大家關心。（你與蔡天鳳相熟？）係朋友，呢件係好震驚、好難過嘅事，但我唔想講太多。我太太嘅心情……係人之常情。（太太心情未平復？）所以今日我有帶佢出嚟去支持我呢部電影。（帶太太來睇戲散心？）多謝大家關心。」家棟受夠城城Sell父愛談到電影，城城表示與家棟相隔11年後再合作，有很多對手戲，互相角力很刺激。他說現在不用戴口罩，大家可舒服看電影，而該片是貼身關係的題材，大家每日都會上網，這次是全新手法拍攝。家棟自言不會上網交友，曾接過疑似電話詐騙，對方聲稱找其哥哥，家棟反過來稱哥哥在警署，對方即以粗口回敬他。城城則說被人用其肖像放上網訛稱是他本人，叮囑大家不要相信網上未有證實的留言。家棟笑指與城城宣傳期間，對方經常sell父愛，他笑說：「所有宣傳活動，佢講戲入面個女呢……真係受夠，佢仲要潤我一句：『你唔明㗎啦！』我o依家唔明啫，將來明得唔得？」城城即表示必會很感動，因他現實生活有兩個女兒，而戲中女兒患有先天性心臟病，這是鄭保瑞的經歷，而鄭保瑞將經歷放在其角色上，展現對女兒的親情，電影帶出父愛是很重要。孔劉稱高中已看城城演戲另外，城城早前赴韓國與男神孔劉同場出席活動，問會否有合作機會？城城表示：「看緣份。（與對方傾談甚麼？）他說讀high school時睇我電影，我都說有睇佢套《屍殺列車》好精采。佢好高大，高過家棟，好開心友善。」家棟之前亦去了柏林影展宣傳，只逗留60小時行程很趕，其後即去內地宣傳該片，城城表示希望大家支持《斷》片，對票房沒壓力，因已盡演員本份。