300神徒追星 Anson Lo最想收三樣嘢入夾萬

■Anson Lo走近神徒收禮物。

■Anson Lo在神徒列隊歡送下離開。

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）日前推出今年首支跳唱歌《MONEY》，昨日他到商台接受《叱咤樂壇》訪問宣傳新歌，現身前已有過百名神徒（粉絲暱稱）擔櫈仔在門外等候。中午12時許，Anson Lo坐花姐駕駛的7人車抵商台，眾神徒湧上前，他全程不停揮手，神徒亦不停尖叫。在訪問中Anson Lo談到新歌《MONEY》，回想出道前教跳舞每月僅$1400收入，但當時好快樂，希望以新歌表達很多東西不能用金錢衡量。而問到若有一個夾萬可以放最寶貴的3件物品，他首選家人，表示好開心今年成功說服爸爸退休，其次是神徒，第三是跳唱能力，直言失去會生存不到。Anson Lo離開時門外已逼爆逾300神徒，他走近欄杆接收神徒的禮物，尖叫此起彼落，他收完禮物在上車後不忘做出新歌的「Money」手勢，有神徒湧向車旁，險象環生。