主持J2新旅遊節目 杜如風講爛Gag：要「餓」身嚐膽

■杜如風cosplay成修路工人出場。

■「金絲雀」上身的杜如風，碌唔返上嚟，要幕後幫手。

■杜如風話黃昏上Shibuya Sky最好，因為可以睇晒日景同夜景。

■究竟有幾sexy？大家真係要睇節目了。

■杜如風到池袋，介紹一間有水龍頭酒精飲品放題的燒肉店。

■杜如風因為有啲畏高，唔太敢行近啲玻璃邊緣。

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風，將首度亮相J2（82台）主持全新旅遊節目《解風東京》，讓觀眾直擊她於疫情解封後，重返鄉下日本的整個過癮過程！節目將於今日起逢周一至五晚10點半J2播出。杜如風主持旅遊節目素來以真性情＋瘋狂見稱，《解風東京》亦貫徹其一貫特色，除了瘋狂講爛gag外，首集出場已cosplay成「修路工人」相當搶焦，之後上演「着衫版香艷出浴記」，相當搞笑。杜如風這次介紹的酒店位於池袋，於去年才開幕，特色是一反東京酒店房的骰格局。為了真實展示豪華套房有幾大，杜如風「金絲雀」上身碌牀碌足兩個半圈，但碌到牀邊竟然上唔番嚟，要出動幕後幫忙拖拉，爆笑非常。之後介紹乾濕兩蒸桑拿房，及可容納4人的露天風呂，竟想到以特別方式披浴巾扮香艷，更相當「入戲」謂：「係咪好sexy呢？我呢一生人第一次喺幕前咁樣包毛巾。」為求節目效果，杜如風狂擺性感甫士。暴露唔飲得兼畏高去到食海膽環節，金句情況更是變本加厲，杜如風介紹的六本木專食海膽主題餐廳CP值極高，6道連甜品都以海膽入饌的菜式，加起來只需5,280日圓（約320港元），杜如風更聲稱事前專誠「餓身嚐膽」，相當有創意！首集玩貼地的杜如風，還到了池袋一間以水龍頭酒精飲品放題作招徠的燒肉店，只需付550日圓（38港元）即可於1小時內盡情暢飲；微醉的杜如風更笑指雖然很多人誤以為她「劈得」，但實情是「有酒飲不得」。另外，杜如風來到澀谷新景點—樓高47層的Shibuya Sky，同時暴露她「畏高」弱點。