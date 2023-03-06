■樊亦敏被吳卓羲等型男圍攻，令人笑爆嘴。

■一眾無線演員玩遊戲十分投入。

■無線擁有知名度高的藝人，如能配合電商購物，可謂雙贏局面。

記得小時候每到大時大節，無線都會製作名為《電視廣告雜誌》的節目，通常是劉丹叔同湘綺姐演父母，在一家人日常瑣碎事中加入廣告，既輕鬆又自然，一點都不覺突兀，大抵是現今植入式廣告加電商帶貨的雛形。乃即是無線早在80年代的構想，已預視到今日的商貿發展形式。無線股價飆升逾51%都話風水佬呃你十年八年，猶記得在上星期本欄提到，無線憑藉《獎門人》高收視配合電商購物的概念，會成為無線日後發展及成功的新常態。言猶在耳，日前無線就出招，公佈同淘寶合作，透過附屬上海翡翠東方傳播與淘寶達成意向，年內將共同發展48場電商直播，預計有過千萬元收益，而首場直播已安排在明日舉行。消息公佈後，無線（511）的股價在上星期五由開市的3.86元，飆升至5.85元收市，大升1.99元，升幅逾51%。而成交量超過1,223萬股，是平均成交的75倍有多，這正代表不少投資者用錢去「投票」，一致看好無線的前景。假如上星期有人睇完本欄走去入貨，相信都夠周末一家人飽餐一頓！與淘寶合作締造雙贏事實上筆者只是以事論事，無意教人炒股。不過我們又可以客觀分析這次合作中，無線有甚麼實際效益。要知道無線的優勢在於擁有一班人氣藝人及高收視，要將兩者化成收益，是無線改革以來需要積極爭取。今次同淘寶合作，無線終於可以充份發揮強項。淘寶為內地最大的網上零售平台，配以無線藝人的知名度，能造成強勁的促銷效果。無線藝人能在網上平台增加曝光，人盡其才之外，收入亦會水漲船高。同時間無線憑藉高收視，帶動電商購物，將收視點化成實際收益。回顧去年10月同12月兩次《獎門人》的感謝祭就知道，單在香港已有逾630萬元的營業額，正正是將收視變收益的明證。假如將構想擴大至大灣區以至全國的市場，成果將會更豐盛。單睇每年內地的「光棍節」促銷，就知道內地購買力是何等驚人。相信這次只是無線拓展內地市場，特別是大灣區的頭炮，新概念陸續有來，亦應驗了無線大股東黎瑞剛去年底的承諾，開拓新業務板塊，令無線進入新的商業模式，誰說無線不思進取。感謝祭銷售額可觀講到電商促銷當然不能不提，上星期五獎門人曾志偉拍住購物平台「鄰住買」製作的《獎門人Ladies First感謝祭》。節目中單睇「三太」樊亦敏被數大型男黃宗澤、王浩信、吳卓羲、陳山聰等圍攻時，流露出的那顆少女心，已值回票價。有得睇之餘又有得購物，數萬元的按摩椅割價到幾千元、最新型號的iPhone 14又以極低價出售，又豈能不心動。在「鄰住買」緊接《獎門人》推出，據知單是上星期五、六兩日的營業額已達620萬元，差不多是上兩次的總和，如果加埋昨日的銷售額，都話1,000萬不是夢，下星期又有機會食餐好。