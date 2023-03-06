呂方開心觀眾睇騷唔戴口罩

一連兩場《呂方Classic40演唱會》前晚在紅館開鑼，呂方笑言：「第一個不需戴口罩的紅館演唱會被我遇上，開心到流鼻水，很多謝大家冒着生命危險來看我演唱會。」



當呂方演唱《養你一世》時，大熒幕播出多張他與女兒及一家三口合照，作為送給女兒的禮物。受訪時呂方透露，女兒識唱《雪山飛狐》：「她跟到音準而且咬字清晰，我都覺得很神奇，可能我年紀大生她出來，她鍾意搶風頭，拍照時又懂得擺姿勢。」