楊紫瓊再贏姬蒂 獨立精神獎獻天下母親

《第38屆美國獨立精神獎頒獎禮》上周六於洛杉磯舉行，《奇異女俠玩救宇宙》共奪7項大獎，包括最佳電影、最佳導演及最佳主角等成大贏家，其中楊紫瓊再度撼贏勁敵姬蒂白蘭芝，奪得最佳主角獎，距離奧斯卡影后獎座又邁進一步。



今屆最佳主角獎共有10名演員獲提名，楊紫瓊一次過打敗9位演技派。她上台領獎時，一度激動得不能說話，曾在演員工會大獎頒獎禮上爆粗的她，笑言這晚絕對不會爆粗，並表示要把獎項獻給全天下的母親，因為沒有母親，所有人都沒有辦法來到這個世界。