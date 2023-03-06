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COLLAR孖RB首同台新鮮感爆燈

2023-03-06 列印
■COLLAR與RB合作，現場觀眾High爆。
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女團COLLAR前晚首度參與Clockenflap並與RubberBand合體演出，新鮮感爆燈，RB稱：「除罩相見，就係呢一刻。」Ivy稱在RB身上學到聲線運用：「對自己把聲多了探索，覺得他們好識得帶動氣氛。」

Marf與Winka更分別個人首次演繹「單飛」新歌《*~Silencio…Shh》及《一手造成》，Marf又唱又跳，氣勢如女皇一樣，令樂迷十分驚喜。Marf說：「因為跳唱完兩首快歌，再跳唱自己首新歌，所以都擔心聲線同唔夠氣。」
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