《風再起時》 投資2億 中港票房齊仆 郭富城雙失 詐型導演翁子光

計錯晒數■翁子光諗住電影有兩大影帝孭飛，又賣香港情懷，香港人應該會好捧場。

跪求入場■口罩令取消，翁導即在社交平台上載新馬仔拎乞兒兜相求觀眾入場。

出Po賣慘■因為內地影評極差，翁導於電影在港上映前寫千字文，希望香港觀眾畀機會套戲。

不斷謝票■開謝票場有助票房，城城亦努力參與。

內地評價■內地電影評價麻麻，咁公道啲講，內地人唔熟香港情懷，睇唔明又唔可以怪套戲嘅。

毒舌留言■翁導就係睇到此內地網民留言，深感侮辱寫千字文反擊。

信任翁導■自《踏血尋梅》後，城城好信任翁導，對《風再起時》冇信心都接拍。

開心返啲■《正義迴廊》由翁導監製，榮登港產三級片票房冠軍，更獲金像獎16項提名成為今屆「提名王」。

本周上映■城城及林家棟主演的《斷網》在內地上映3日，票房3,288萬人民幣，電影將於本周四在港上映。

翁子光執導，兩大影帝梁朝偉及郭富城主演的《風再起時》 ，利用四大探長說殖民時期的香港歷史，堪稱史詩級製作，上映前一直被高度關注，導演講到明用「有今生冇來世」的方法拍攝，是一場義無反顧的冒險。可惜在內地上映29日，票房僅得4,889萬人民幣，香港上映17日，1000萬票房都冇，宣傳做足但仍無起色，導演在社交平台上載新馬仔拎乞兒兜相，求觀眾入場。據知因為《踏血尋梅》好信任翁導的城城非常失望，失落金像獎影帝提名之餘，更令他想成為票房保證之路延長。翁導自己都唔好受，有記者致電問料，心情甚差的他大發脾氣，「你唔可以直接搵我囉。」撰文：金泰亨電影花了3年製作，再等3年先可以上映，投資2億，加上兩大影帝孭飛，導演執導的2015年作品《踏血尋梅》又曾橫掃7個金像獎獎項，點秤都冇得輸，全世界都寄予厚望，不過，內地上映後評價極差，影評網留言極之刻薄，有內地網民以諧音「依托答辯」（一坨大便）批評電影，焫㷫翁子光，表示受到侮辱的他，在微博發表長達2000字文章反擊。內地票房仆直死因《風再起時》表面是拍六、七十年代香港四大探長的故事，其實以整個香港社會的發展為主軸，由40年代日本侵華之前講起，總之在兩個半小時內講40幾年的香港人及事，再加上談情說愛及連場歌舞，內地觀眾以為可以睇到雙雄火爆對決的商業動作港產片，原來係講香港情懷的言情歷史電影，即係文藝片，缺乏香港情懷的內地觀眾當然媽聲四起。據知，翁導度好故仔後向城城力sell，後者覺得故仔太另類冇信心，「得唔得㗎？」但翁導知道城城想做票房保證，搵埋梁朝偉做雙主角o氹掂佢。知情人士表示：「套戲之前少少咁上，上到夠場數先可以參加金像獎，有影評人睇完，大讚有feel，梁朝偉加翁子光等於王家衛，翁子光當時都覺得係，佢呢鑊好雄心壯志㗎。」青雲冇突破有提名眼見內地票房差，香港票房亦冇眼睇，城城詐晒型，知情人士爆料：「城城好信翁子光，但出到嚟無提名，票房又差，佢好想做票房保證，最重要劉青雲同黃秋生只係安於本份都有提名，仲要佢大女剛出世都要返內地拍戲，犧牲好多。」另一資深電影人亦指翁導計錯數，「佢諗住偉仔for大陸，城城for香港，可能佢拍完《踏血尋梅》心雄咗，覺得觀眾會接受佢更多，根本《風再起時》考驗觀眾接受能力，佢太睇得起觀眾嘅包容，睇票房就證明佢實驗唔成功。」電影投資2億，偉仔同城城片酬已佔1億，目前中港票房夾埋6000萬都冇，肯定蝕大本，難怪有傳媒致電問料換來翁導發脾氣回應：「你唔可以直接搵我囉。」