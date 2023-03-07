余香凝預告拖老公行紅氈

古天樂旗下公司天下一將士與Jam Cast日前舉行春茗晚宴，旗下一眾藝人余香凝、廖子妤、陳穎欣、吳嘉禧等出席，工作人員特別準備蛋糕及乳豬，賀余香凝入圍角逐金像獎女配角，同時祝廖子妤3月生辰，廖子妤許願希望好姊妹余香凝奪金像獎，她指由對方18歲認識至今，見證了大家不同階段。



余香凝提到爭女配角，坦言做人要有信心，她讚個個對手都好好，特別喜歡王菀之，誰得獎都是實至名歸，預告會與老公行紅地氈，笑指老公緊張得已做幾次護膚。