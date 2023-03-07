鄭欣宜嫌MV石像身材太勁

鄭欣宜將於下星期於紅館舉行個唱，同名主題曲《Believe Us》日前推出，MV同步上架。拍攝MV當日，現場有一個欣宜的石像；另一個是扮石像的欣宜。欣宜透露：「我最初見到石像，佢個身形同我身形有少少差別，我上圍無佢咁勁喎！所以麻煩美術組工作人員，幫個石像做咗個小手術！」



MV中欣宜會由石像變成真人，演變過程中需要在臉上塗上不同程度的特技化妝，為保持最佳狀態，上妝後不能說話，到完成後再次展示笑容。