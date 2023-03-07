姜濤狀態回勇復工拍廣告

MIRROR成員姜濤狀態大勇全面復工，日前一大清早，姜濤現身太子一小店為快餐店拍攝廣告，穿着啡色恤衫白色褲開工，拍攝現場一早拉起黑幕，廣告商更安排了兩名外籍保安駐守現場。姜濤今次和小演員有不少對手戲，他亦慈父上身主動和幾位小演員交流玩耍，又主動與拍攝團隊傾談，心情不錯。



其後不斷有「姜糖」聞風而至圍觀，完成17個小時拍攝後，晚上11點半，姜濤終於收工，離開時不忘和大家揮手道別！