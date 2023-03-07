邵氏藝人逃亡潮 馬德鐘棄包薪試新嘢 張兆輝組製作公司

採訪：星島頭條娛樂組
在疫情期間簽約成為包薪藝人的「親生仔」馬德鐘（馬神）生不逢時，除拍了網劇《飛虎3壯志英雄》外，主力安排拍返TVB劇，3年間先後拍過《我家無難事》、《雙生陌生人》、《有種好男人》及未播出的《再見‧枕邊人》，中間仲會返內地做直播帶貨及做綜藝「跑數」，有指「馬神」唔多like，簽咗同冇簽分別不大，就算攞完視帝都決定走。
絕冇不滿做埋帶貨
馬神接受本報獨家訪問時坦言今年初已約滿離開，不過，卻否認不滿傳聞：「我冇講過，其他人嘅說話我唔評論，最重要唔係出自我口！我唔是非，係正能量BB，開心面對每一天。」至於真正離開原因，他解釋：「Timing啱就做啱timing嘅嘢，同TVB關係仲係好好，只係轉個形式第時再合作。」他希望稍後中、港兩邊兼顧多啲，o依家開始傾job。問到係咪挾住視帝之名出面好價啲？他即說：「唔好咁講，有好多視帝嘅，工作經驗都好重要，我喺呢行都30年喇，而且唔係睇錢份上，主要乜都想試吓，好似做舞台劇、拍戲甚至做電台DJ都得。」
好戲之人張兆輝受訪時表示，離開邵氏後暫時會manage自己，拍戲同時，對呢行好有heart的他跟拍檔已成立一間製作公司，會製作綜藝節目、發展AI市場及短視頻外，仲會支持一啲新導演投資拍戲，回饋業界。
吳岱融夫婦被落架
提到邵氏藝人最近出現大逃亡潮，留低的重臣除黃宗澤、王浩信，仲有郭晉安、王祖藍、陳山聰、胡鴻鈞、袁偉豪、吳業坤、胡定欣、陳瀅、岑麗香、林夏薇、蔡潔及李亞男等。馬神自言冇留意，認為呢行流水作業，有人走自然有人加入。
另外，楊玉梅跟TVB仲有藝員合約會繼續拍劇，疫情下她考咗瑜伽牌，o依家主打做健康達人。最搞鬼反而係吳岱融、鍾淑慧夫婦，在邵氏官網藝人名單中被落架都懵然不知，據稱，其實兩人以掛名形式同邵氏合作，對於被除名，吳岱融短訊回覆表示：「等安排中。」