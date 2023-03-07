邵氏藝人逃亡潮 馬德鐘棄包薪試新嘢 張兆輝組製作公司

收視之冠■好戲之人張兆輝內地片約不絕，主演嘅內地劇《北上廣不相信眼淚》成為2015年全國收視之冠。

安仔留低■昔日邵氏戰友馬德鐘、郭晉安、張兆輝，o依家得返安仔留低。

邵氏頭馬■黃宗澤及王浩信成為邵氏頭馬，由兩人嚟頂住。

視帝圓夢■5年前馬神入行25周年，TVB送他視帝圓夢，不過o依家都係要走。

失落視后■李施嬅主演嘅《今宵大廈》系列叫好叫座，傳因為失落視后，已低調離開邵氏。

向北發展■黃淑儀年前離開TVB後重返邵氏，主持煮食節目《Gi味俱全》大受歡迎，不過GiGi姐決定離開邵氏，主攻內地市場。

唔知落架■吳岱融、鍾淑慧以掛名形式同邵氏合作，竟唔知在邵氏官網藝人名單中已落架。

瑜伽導師■楊玉梅寧願留喺TVB拍劇，閒時做吓瑜伽教師。

理念唔同■河國榮發文解釋跟邵氏的做事政策同理念不適合，故上月已轉簽新經理人公司。

疫情緩和各地開關，演藝工作逐步復甦，各地都出現搶人才，有資歷嘅藝人變得吃香。據知，邵氏旗下藝人最近出現逃亡潮，繼李施嬅低調完約離開後，5年前圓視帝夢，54歲的馬德鐘及在內地拍到唔少好作品的張兆輝，今年亦低調走人，一眾資深演員亦排住隊走，包括做煮食節目《Gi味俱全》好受歡迎的黃淑儀及關菊英、河國榮及楊玉梅等，邵氏好彩仲有黃宗澤及王浩信頂住。採訪：星島頭條娛樂組在疫情期間簽約成為包薪藝人的「親生仔」馬德鐘（馬神）生不逢時，除拍了網劇《飛虎3壯志英雄》外，主力安排拍返TVB劇，3年間先後拍過《我家無難事》、《雙生陌生人》、《有種好男人》及未播出的《再見‧枕邊人》，中間仲會返內地做直播帶貨及做綜藝「跑數」，有指「馬神」唔多like，簽咗同冇簽分別不大，就算攞完視帝都決定走。絕冇不滿做埋帶貨馬神接受本報獨家訪問時坦言今年初已約滿離開，不過，卻否認不滿傳聞：「我冇講過，其他人嘅說話我唔評論，最重要唔係出自我口！我唔是非，係正能量BB，開心面對每一天。」至於真正離開原因，他解釋：「Timing啱就做啱timing嘅嘢，同TVB關係仲係好好，只係轉個形式第時再合作。」他希望稍後中、港兩邊兼顧多啲，o依家開始傾job。問到係咪挾住視帝之名出面好價啲？他即說：「唔好咁講，有好多視帝嘅，工作經驗都好重要，我喺呢行都30年喇，而且唔係睇錢份上，主要乜都想試吓，好似做舞台劇、拍戲甚至做電台DJ都得。」好戲之人張兆輝受訪時表示，離開邵氏後暫時會manage自己，拍戲同時，對呢行好有heart的他跟拍檔已成立一間製作公司，會製作綜藝節目、發展AI市場及短視頻外，仲會支持一啲新導演投資拍戲，回饋業界。吳岱融夫婦被落架提到邵氏藝人最近出現大逃亡潮，留低的重臣除黃宗澤、王浩信，仲有郭晉安、王祖藍、陳山聰、胡鴻鈞、袁偉豪、吳業坤、胡定欣、陳瀅、岑麗香、林夏薇、蔡潔及李亞男等。馬神自言冇留意，認為呢行流水作業，有人走自然有人加入。另外，楊玉梅跟TVB仲有藝員合約會繼續拍劇，疫情下她考咗瑜伽牌，o依家主打做健康達人。最搞鬼反而係吳岱融、鍾淑慧夫婦，在邵氏官網藝人名單中被落架都懵然不知，據稱，其實兩人以掛名形式同邵氏合作，對於被除名，吳岱融短訊回覆表示：「等安排中。」